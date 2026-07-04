FOTO Omiljena glumica iz domaćih serija nakon teške dijagnoze ostala je bez stana, a evo kako danas živi i što radi

Put je potom vodi u Zagreb, gdje 1979. godine započinje studij glume na Akademiji za kazalište, film i televiziju, instituciji koja je tada slovila za ključno izvorište glumačkih nada u cijeloj državi.
Na daskama koje život znače utjelovila je brojne likove u klasicima Krleže („Gospoda Glembajevi“, „Kraljevo“), Shakespearea („San Ivanjske noći“), Čehova („Ivanov“) i Kafke („Proces“), ali i u zapaženim komadima poput „Amadeusa“, „Ribarskih svađa“ i „Breze“.
No, njezina životna priča nosi i breme teških iskušenja. Hrabro je istupila u javnost govoreći o svojoj borbi s karcinomom dojke, bolest koju je pobijedila nakon iscrpljujućih šesnaest ciklusa kemoterapije.