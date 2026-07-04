FOTO Omiljena glumica iz domaćih serija nakon teške dijagnoze ostala je bez stana, a evo kako danas živi i što radi

Ankica Dobrić na svijet je došla 6. studenog 1959. u Bileći, unutar Bosne i Hercegovine, no svoje je formativne godine i obrazovanje provela u Trebinju, gdje je maturirala.
Ankica Dobrić na svijet je došla 6. studenog 1959. u Bileći, unutar Bosne i Hercegovine, no svoje je formativne godine i obrazovanje provela u Trebinju, gdje je maturirala.
Foto: Jurica Galoic/24sata
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Put je potom vodi u Zagreb, gdje 1979. godine započinje studij glume na Akademiji za kazalište, film i televiziju, instituciji koja je tada slovila za ključno izvorište glumačkih nada u cijeloj državi.
Put je potom vodi u Zagreb, gdje 1979. godine započinje studij glume na Akademiji za kazalište, film i televiziju, instituciji koja je tada slovila za ključno izvorište glumačkih nada u cijeloj državi.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Još kao studentica ostvaruje prve profesionalne korake u teatrima poput „Jazavca“ i „Trešnje“, istovremeno stvarajući duboku povezanost s Gradskim dramskim kazalištem „Gavella“.
Još kao studentica ostvaruje prve profesionalne korake u teatrima poput „Jazavca“ i „Trešnje“, istovremeno stvarajući duboku povezanost s Gradskim dramskim kazalištem „Gavella“.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Po stjecanju diplome 1984. godine, njezina karijera kreće uzlaznom putanjom te biva prepoznata kao jedan od najperspektivnijih novih vokala na domaćoj sceni.
Po stjecanju diplome 1984. godine, njezina karijera kreće uzlaznom putanjom te biva prepoznata kao jedan od najperspektivnijih novih vokala na domaćoj sceni.
Foto: Jurica Galoic/24sata
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Od početka prosinca 1990. godine postaje neizostavan dio ansambla „Gavelle“, u kojem ostaje dulje od trideset godina, oblikujući pritom svoj prepoznatljiv umjetnički profil.
Od početka prosinca 1990. godine postaje neizostavan dio ansambla „Gavelle“, u kojem ostaje dulje od trideset godina, oblikujući pritom svoj prepoznatljiv umjetnički profil.
Foto: Marko Lukunic/Vecernji list
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Na daskama koje život znače utjelovila je brojne likove u klasicima Krleže („Gospoda Glembajevi“, „Kraljevo“), Shakespearea („San Ivanjske noći“), Čehova („Ivanov“) i Kafke („Proces“), ali i u zapaženim komadima poput „Amadeusa“, „Ribarskih svađa“ i „Breze“.
Na daskama koje život znače utjelovila je brojne likove u klasicima Krleže („Gospoda Glembajevi“, „Kraljevo“), Shakespearea („San Ivanjske noći“), Čehova („Ivanov“) i Kafke („Proces“), ali i u zapaženim komadima poput „Amadeusa“, „Ribarskih svađa“ i „Breze“.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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No, njezina životna priča nosi i breme teških iskušenja. Hrabro je istupila u javnost govoreći o svojoj borbi s karcinomom dojke, bolest koju je pobijedila nakon iscrpljujućih šesnaest ciklusa kemoterapije.
No, njezina životna priča nosi i breme teških iskušenja. Hrabro je istupila u javnost govoreći o svojoj borbi s karcinomom dojke, bolest koju je pobijedila nakon iscrpljujućih šesnaest ciklusa kemoterapije.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Novu nevolju donio je razorni zagrebački potres 2020. godine, uslijed kojeg joj je stradao stan, ostavivši je privremeno bez krova nad glavom.
Novu nevolju donio je razorni zagrebački potres 2020. godine, uslijed kojeg joj je stradao stan, ostavivši je privremeno bez krova nad glavom.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Unatoč svim nedaćama, zadržala je vedrinu i optimizam.
Unatoč svim nedaćama, zadržala je vedrinu i optimizam.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Unutarnji mir i snagu crpi iz svakodnevnih radosti, brige o majci te privrženosti svom ljubimcu, psiću Mari.
Unutarnji mir i snagu crpi iz svakodnevnih radosti, brige o majci te privrženosti svom ljubimcu, psiću Mari.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Čest je prizor na zagrebačkoj špici, najčešće u pratnji svog psa, a usprkos svim životnim udarcima, Ankica i dalje zrači besprijekornom elegancijom, noseći svoje godine s nevjerojatnom lakoćom.
Čest je prizor na zagrebačkoj špici, najčešće u pratnji svog psa, a usprkos svim životnim udarcima, Ankica i dalje zrači besprijekornom elegancijom, noseći svoje godine s nevjerojatnom lakoćom.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Uskoro ćemo je gledati u u prvom hrvatskom Voyo Originalu „IQ 160“
Uskoro ćemo je gledati u u prvom hrvatskom Voyo Originalu „IQ 160“
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
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Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
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Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
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Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
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Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
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Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
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Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
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Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL
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Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
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Foto: Stojan Lasic/Vecernji list
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