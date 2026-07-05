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SLIJEDI SANACIJA

Besana noć na Hvaru: Izgorjelo 200 hektara trave i borove šume, otok je branilo 60 vatrogasaca

Dim s požarišta na Hvaru vidljiv je iz Splita
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
05.07.2026.
u 07:49

Vatrogasci bi danas trebali dobiti pojačanje s kopna, iz Operativnih područja Imotski i Sinj, koje će sudjelovati u sanaciji požarišta s dva vozila i 15 vatrogasaca

Vatrogasci su ugasili buktinju koja je sinoć progutala oko 200 hektara trave, niskog i visokog raslinja te borove šume, prve su procjene koje prenosi Dalmacija danas. Velik požar otvorenog prostora izbio je u subotu poslijepodne na području Ivan Dolca na otoku Hvaru. Dojava je zaprimljena u 16.10 sati, nakon čega su na teren odmah upućene vatrogasne snage s Operativnog područja Hvar.

Do 17.30 sati u gašenju su sudjelovali pripadnici DVD-a Hvar, DVD-a Jelsa i DVD-a Stari Grad s ukupno 10 vozila i 37 vatrogasaca. U pomoć iz zraka bila su uključena i četiri kanadera. Dalmacija danas piše i kako je tijekom noći na požarištu ostalo 15 vatrogasnih vozila i 60 vatrogasaca koji su nadzirali situaciju na zahvćenom području. 

Vatrogasci bi danas trebali dobiti pojačanje s kopna, iz Operativnih područja Imotski i Sinj, koje će sudjelovati u sanaciji požarišta s dva vozila i 15 vatrogasaca. Podsjetimo, iza vatrogasaca je duga i naporna noć s obziro na to da je vatra progutala nekoliko poljoprivrednih objekata, a stigla je i do dvije turističke vile. Raslinje oko njih je izgorjelo, no vatrogasci su srećom uspjeli spriječili daljnje širenje vatre na tom području koji se ubrzano širio zbog vjetra. 

Sinoć se, uoči početka središnjeg Dnevnika HTV-a telefonom se s požarišta javio Nikola Škare, zapovjednik DVD-a Hvar. "Kuće smo obranili i ne prijeti im više požar. No, požar se dignuo gore i ide preko brda. Četiri kanadera nam pomažu. Sve otočke snage su na terenu i zasad je borba. Dalje ćemo sve vidjeti, a nadamo se da ćemo do noći ga utišati da bude lakše. Sad se ne može reći točno što će biti, ali nadamo se da će biti dobro", kazao je Škare, piše HRT.
Ključne riječi
požar Hvar

Komentara 1

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Avatar alteralterego001
alteralterego001
08:35 05.07.2026.

Ako je vatra nastala udarom groma ili nekim drugim prirodnim putem tu se ne može ništa. Ako je netko namjerno ili ne pažnjom zapalio vatru treba mu javno objaviti ime i prezime i kazniti ga. Ako je stranac izbaciti ga iz države bez mogućnosti ponovnog ulaska. Možemo se okladiti da bi požara bilo manje nakon tih mjera.

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