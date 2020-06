Sudac Turudić optuženiku: Molite Boga za nagodbu

- Molite se dragom Bogu da dobijete sporazum s tužiteljstvom. Jer optužnica protiv vas pravomoćna je, a činjenični opis takav je kakav je. Ako se ne uspijete sporazumjeti s USKOK-om, onda će se ići u postupak - kratko je jučer poručio Ivan Turudić, predsjednik vijeća zagrebačkog Županijskog suda, optuženiku koji je stajao pred njim.

A taj je optuženik Radoslav Raspudić (57), nekadašnji voditelj Službe za nadzor poreza na dodanu vrijednost i borbu protiv prijevara u PDV-u, koji je optužen je za zloporabu položaja. USKOK ga tereti da je od ožujka 2007. do lipnja 2017. u više desetaka slučajeva pojedinim fizičkim i pravnim osobama omogućio izbjegavanje plaćanja poreznih obveza, odnosno omogućio im je da plate manje nego što su trebali.

Posao mu je bio da koordinira porezni nadzor, no umjesto toga on je, tvrdi USKOK, određenim osobama i tvrtkama pomagao u pisanju žalbi, pri čemu se koristio informacijama koje je dobio dok je obavljao svoj posao. U cijeloj je priči apsurdno i to što je optuženik svojedobno objavio stručni članak "Kriminalne zlouporabe sustava PDV-a - kružne prijevare i inspekcijski nadzor u Hrvatskoj".

Kako je Raspudić promijenio odvjetnika, rasprava je kratko trajala jer novom odvjetniku treba vremena da se upozna sa spisom. Sljedeća rasprava zakazana je za 17. lipnja.