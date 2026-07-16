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Ne jenjava kriza europske auto industrije: Propala još jedna tvornica u Njemačkoj, radnici su ogorčeni

Renault manufacturing plant in Douai
BENOIT TESSIER/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
16.07.2026.
u 19:00

Zatvaranje tvornice u Dorfprozeltenu dio je šireg vala restrukturiranja u automobilskoj industriji, koja u Njemačkoj prolazi kroz turbulentno razdoblje

Kanadsko-austrijski dobavljač automobilske opreme Magna ponovno je u središtu pažnje zbog najave zatvaranja svoje tvornice u Dorfprozeltenu u Bavarskoj, koja zapošljava 216 radnika i proizvodi vanjske i unutarnje retrovizore. Iako je 2023. godine pogon spašen od zatvaranja zahvaljujući dogovoru s sindikatom IG Metall i lokalnim političarima, nova odluka izazvala je bijes sindikata i ogorčenje zaposlenika, piše portal Nacheichten.

Prema priopćenju Magne, unatoč ulaganjima i mjerama smanjenja troškova, tvornica više nije održiva zbog negativnih poslovnih trendova i nepovoljnog tržišnog okruženja. Sindikat IG Metall kritizira upravu zbog neispunjenih obećanja iz 2023., kada su radnici trebali biti zaštićeni s minimalno 250 zaposlenih i uvođenjem novih proizvoda te tehnologije, što se nije ostvarilo.

Sindikalni predstavnici ističu da je razvoj ključne LC tehnologije za zrcalna stakla prekinut, unatoč značajnim subvencijama koje je uložila Bavarska. „Magna nije isporučila dogovorene proizvode i opremu te sada tvrdi da lokacija više nije održiva. To nije poduzetništvo“, rekao je Percy Scheidler iz IG Metall Aschaffenburg, dok je Christoph Curs naglasio nepredanost plasiranju proizvoda na tržište.

Magna, koja globalno zapošljava više od 154.000 ljudi i posluje u 28 zemalja, upravlja i tvornicom Magna Steyr u Grazu u Austriji, gdje radi oko 12.000 zaposlenika. Taj pogon proizvodi kompletna vozila i dijelove za 13 različitih proizvođača, a ukupno je proizvedeno više od četiri milijuna vozila. Zatvaranje tvornice u Dorfprozeltenu dio je šireg vala restrukturiranja u automobilskoj industriji, koja u Njemačkoj prolazi kroz turbulentno razdoblje.

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Ključne riječi
tvornica Njemačka Barkod

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