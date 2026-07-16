Francuska prilagođava svoje zrakoplove Rafale za protudronsku borbu: Hoće li te preinake stići i na hrvatske?

Francuska je provela testiranja laserski navođenih raketa iz svog borbenog zrakoplova Rafale, dodajući mu jeftinu mogućnost borbe protiv dronova. Slijedeći tako Sjedinjene Države i Ujedinjeno Kraljevstvo, ovo odražava širi trend u modernom zračnom ratovanju, jer zračne snage sve više prepoznaju da im trebaju slojevite, isplative opcije presretanja jeftinih dronova, umjesto da se oslanjaju isključivo na skupe rakete.



Glavna uprava za naoružanje (DGA), francuska vladina agencija za nabavu i tehnologiju u obrambenoj industriji, objavila je uspješnu integraciju laserski navođenih raketa kalibra 68 mm na Rafale. Testovi su započeli u veljači. DGA je dodala da je rad na integraciji proveden zajedno s Centrom d'expertise aérienne militaire (CEAM, francuski centar za istraživanje i testiranje zrakoplovstva) francuskih zračnih i svemirskih snaga, uz podršku Dassault Aviationa i Thalesa. Program je poznat kao Lutte anti-drone sur avion de combat (LADAC ili sposobnost borbenih zrakoplova protiv dronova).