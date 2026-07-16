Njemačke granice pred velikim preokretom: Schulz traži hitno ukidanje kontrola

Bivši predsjednik SPD-a Martin Schulz pozvao je Njemačku da ukine granične kontrole, upozorivši da one stvaraju nepotrebne gužve i financijske gubitke, osobito za dnevne migrante i prijevoznike iz pograničnih područja. Smatra kako bi nezadovoljstvo građana moglo dodatno rasti tijekom ljetnih odmora. “Ali vjerujem da će, kada mnogi ljudi odu na odmor, a zatim se nađu u redovima kada se vrate u Njemačku, nezadovoljstvo rasti. Već sada, na nekim mjestima, čeka se i do sat vremena”, rekao je bivši čelnik Socijaldemokrata (SPD).

Na ukidanje kontrola pozvao je i europski povjerenik za migracije Magnus Brunner, ističući da su, zbog manjeg broja migranata i novih pravila o azilu, ispunjeni uvjeti za njihovo postupno ukidanje na unutarnjim granicama Europske unije. Njemačka je kontrole na svim kopnenim granicama uvela u rujnu 2024., a na pojedinim prijelazima prema Nizozemskoj one uzrokuju višekilometarske kolone.

Schulz tvrdi da takve mjere nemaju stvaran učinak. “Ove stacionarne kontrole su čisto simbolična politika”, rekao je Schulz, koji živi u pograničnom području u blizini Aachena. Dodao je da podržava povremene provjere, ali ne i stalne kontrole jer, kako tvrdi, ne ostvaruju cilj. “Ljudi i krijumčari droge tada jednostavno biraju druge rute”, objasnio je Schulz, piše Fenix Magazin.

Upozorio je i da bi trajne granične kontrole mogle biti u suprotnosti sa Schengenskim sporazumom te očekuje da će o njihovoj zakonitosti konačnu riječ dati sudovi. U prilog tome navodi i nedavnu prvostupanjsku presudu Upravnog suda u Koblenzu u korist profesora prava koji je osporio zaustavljanje na njemačko-luksemburškoj granici, dok je ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt na tu odluku uložio žalbu.