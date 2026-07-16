Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 200
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KRAJ GRANIČNIH KONTROLA

Njemačke granice pred velikim preokretom: Schulz traži hitno ukidanje kontrola

European asylum reform (Geas) enters into force
Foto: Patrick Pleul/DPA
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
16.07.2026.
u 20:52

Upozorio je i da bi trajne granične kontrole mogle biti u suprotnosti sa Schengenskim sporazumom te očekuje da će o njihovoj zakonitosti konačnu riječ dati sudovi.

Bivši predsjednik SPD-a Martin Schulz pozvao je Njemačku da ukine granične kontrole, upozorivši da one stvaraju nepotrebne gužve i financijske gubitke, osobito za dnevne migrante i prijevoznike iz pograničnih područja. Smatra kako bi nezadovoljstvo građana moglo dodatno rasti tijekom ljetnih odmora. “Ali vjerujem da će, kada mnogi ljudi odu na odmor, a zatim se nađu u redovima kada se vrate u Njemačku, nezadovoljstvo rasti. Već sada, na nekim mjestima, čeka se i do sat vremena”, rekao je bivši čelnik Socijaldemokrata (SPD).

Na ukidanje kontrola pozvao je i europski povjerenik za migracije Magnus Brunner, ističući da su, zbog manjeg broja migranata i novih pravila o azilu, ispunjeni uvjeti za njihovo postupno ukidanje na unutarnjim granicama Europske unije. Njemačka je kontrole na svim kopnenim granicama uvela u rujnu 2024., a na pojedinim prijelazima prema Nizozemskoj one uzrokuju višekilometarske kolone.

Schulz tvrdi da takve mjere nemaju stvaran učinak. “Ove stacionarne kontrole su čisto simbolična politika”, rekao je Schulz, koji živi u pograničnom području u blizini Aachena. Dodao je da podržava povremene provjere, ali ne i stalne kontrole jer, kako tvrdi, ne ostvaruju cilj. “Ljudi i krijumčari droge tada jednostavno biraju druge rute”, objasnio je Schulz, piše Fenix Magazin.

Upozorio je i da bi trajne granične kontrole mogle biti u suprotnosti sa Schengenskim sporazumom te očekuje da će o njihovoj zakonitosti konačnu riječ dati sudovi. U prilog tome navodi i nedavnu prvostupanjsku presudu Upravnog suda u Koblenzu u korist profesora prava koji je osporio zaustavljanje na njemačko-luksemburškoj granici, dok je ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt na tu odluku uložio žalbu.
Ključne riječi
kontrola policija granica Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!