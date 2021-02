Student izboden nožem, majka iz Mostara: Moj jedini sin htio je postati odvjetnik

Stravična vijest dolazi iz Londona gdje je ubijen 22-godišnji Sven Badžak. Prema javljanju britanskih listova The Sun i Mirror mladić je izboden nožem u dijelu zvanom Kilburn, gradskoj četvrti na sjeverozapadu Londona.

Prema izvješću Scotland Yarda, Sven je naišao na jednu, za sada neidentificiranu skupinu, dok je u subotu navečer šetao s prijateljem u Kilburnu na sjeverozapadu Londona. Sven Badžak i njegov prijatelj pokušali su pobjeći, ali su napadnuti. Sven je izboden nožem nakon što je pao na zemlju u Willesden Laneu oko 17.40 sati.

Preminuo je na mjestu događaja, a drugom mladiću Bobbyiju (16), njegovu prijatelju, koji je također napadnut liječnici se bore za život. Svenova majka Jasna, podrijetlom iz Mostara, rekla je za My London da je Sven njeno jedino dijete. Bio je izvrstan student koji je želio postati odvjetnik. "Bio je najpristojniji dječak kojeg ste mogli zamisliti". "Savršenih manira, savršeno je govorio je engleski jezik", kazala je njegova majka Jasna.

Prije napada kupio je sok u obližnjoj trgovini, a zatim je napadnut i ubijen.

- Zvala sam ga, ali mi se nije javljao. Mislila sam da igra nogomet ili nešto, međutim onda je došla policija, te su mi rekli da je Sven mrtav - ispričala je slomljena majka.

Sven Badžak se kao dječak sastao sa Borisom Johnsonom, Gergeom Osborneom i Davidom Cameronom. Njegova majka Jasna Badžak (49) na Twitteru je objavila slike svog sina jedinca s gospodinom Johnsonom, bivšim kancelarom Georgeom Osborneom i bivšim premijerom Velike BritanijeDavidom Cameronom, uz molbe za pomoć.

They killed my only son tonight. https://t.co/XLpXCM2m9S