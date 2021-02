U Austriji već preko 8.000 umrlih: 'Četvrti lockdown nitko ne može isključiti'

Austrija je u nedjelju osvanula s novim neslavnim rekordom od preko 8.000 umrlih od koronavirusa, točnije njih 8.012. I s 1.317 novozaraženih u proteklih 24 sata, od čega najviše u Beču (372). U bolnicama je trenutačno 1.560 covid-19 oboljelih, uključujući 290 u intenzivnoj njezi.

Od početka pandemije, a uskoro će biti godina dana, u Austriji je zabilježeno ukupno 423.839 oboljelih od koronavirusa, 402.053 ozdravljenih i preko 10 milijuna testiranih (10.313.170). Trenutačno najveću brigu austrijskom političkom vrhu i njegovom stručnom virološkom timu stvaraju britanska i južnoafrička mutacija koronavirusa, posebice ova posljednja posebno raširena u pokrajini Tirol i potvrđena na već 165 slučajeva zaraze.

U nedjelju navečer trebala bi pasti odluka hoće li cijela pokrajina Tirol u karantenu, ili samo njeni južnoafričkim sojem intenzivno zaraženi dijelovi. Akcijski plan za Tirol predstavit će ministar zdravlja Rudolf Anschober, koji je pred vikend, iz tih razloga, bio na novinarskoj meti. Ono što je u više navrata potvrdio u razgovorima s više domaćih i stranih medija je njegova konstatacija da su Austrijanci već siti „zaključavanja“ zemlje i mjera ograničenja i da su se „lockdowns istrošili“. A trenutačno je u tijeku već treći. „Mi slijedimo dvostruku strategiju: stvoriti perspektive i dati sigurnost“, rekao je Anschober. Napomenuo je kako se testiranjem, koja su „dramatično proširena“ pokušava dati dodatna sigurnost stanovnicima i premostiti vrijeme do ljeta, do kada bi, prema njegovom mišljenju svaki Austrijanac koji to želi trebao i mogao biti cijepljen.

"Tada će se pokazati da li se virus, kao i kod gripe, mijenja od vremena do vremena“, dodao je. Kao daljnje važne mjere sigurnosti u borbi protiv koronavirusa i njegovih mutacija naveo je proširenje obveze nošenja FPP2 maski u javnom prostoru, držanje razmaka i novo postroženje ograničenja ulaska u Austriju. "Velika su nepoznanica mutacije", ustvrdio je Anschober, dodavši kako to nije jedina, nego da ima „više takovih nepoznanica“. U svakom slučaju, po ministrovim riječima, do Uskrsa nije isključeno da dođe do daljnjeg popuštanja mjera, ali može se dogoditi ovisno o epidemiološkoj situaciji i širenju virusnih mutacija zemljom da dođe i do novog, četvrtog lockdowna. "Četvrti lockdown nitko ne može isključiti", poručio je Anschober, koji računa, unatoč premorenosti Austrijanaca brojnim ograničenjima, na njihovu daljnju podršku. „Jedino to nas može dovesti do stabilnog razvoja“, istakao je austrijski ministar zdravlja.