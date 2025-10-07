Štriga: Iseljeništvo, uz poticajne programe, može uložiti desetke milijardi eura u Hrvatsku

Hrvatska kao lider u ekološkoj poljoprivredi i održivom razvoju u skladu s europskom strategijom "od polja do stola" – privlačna i povratnicima i umirovljenicima iz dijaspore – s bankom kao institucionalnim okvirom, koja bi njihova sredstva izravno usmjeravala u razvojne tjekove domaćega gospodarstva, a svaki euro ili dolar koji bi uložio povratnik ili član dijaspore, država bi pratila istim iznosom. Scenarij je to za koji bi mnogi koji poznaju trenutačnu gospodarsku situaciju u Hrvatskoj, previše ovisnoj o turizmu, uvozu hrane i stranih radnika... kazali da je utopija. No iz udruge Marshall plan Hrvatska na čelu sa Zdenkom Štrigom tvrde kako je takav cilj i bliže nego što mislimo ako se u nj kao partner ravnopravan državi uključi dijaspora. Hrvatsko iseljeništvo, uz prave i poticajne programe, u idućem desetljeću može uložiti više desetaka milijardi eura u Hrvatsku, uvjeren je taj posebni savjetnik Vlade RH za useljeništvo i gospodarske mogućnosti te međunarodni konzultant za strana ulaganja. No to se, dodaje, ne može temeljiti na sentimentalnom pozivu i domoljublju, nego na profesionalnom pristupu, jasnim interesima i dogovorenim ciljevima.