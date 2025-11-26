Naši Portali
PAKLENI TORNJEVI

FOTO Pogledajte stravične scene u Hong Kongu: Gore neboderi, ima poginulih

Foto: REUTERS/PIXSELL
1/30
Autor
Lorena Posavec
26.11.2025.
u 13:14

Požar se proširio po bambusovim skelama koje su postavljene oko vanjskog dijela kompleksa

Najmanje četiri osobe su poginule u požaru koji je zahvatio više stambenih nebodera u Hong Kongu u kompleksu Wang Fuk Court distrikta Tai Po. Stravične fotografije s mjesta događaja pokazuju plamen i dim kako izlaze iz ogromnih nebodera, a vjeruje se da je nekoliko ljudi i dalje zarobljeno u zgradama.  Policija u Hong Kongu je izvijestila da je osam ljudi ozlijeđeno, uključujući troje koji su bili bez svijesti. Dvoje drugih je u kritičnom stanju s teškim opeklinama, izvijestio je televizijski kanal RTHK pozivajući se na policijske izvore. Policijski službenici dodali su da su zaprimili više prijava o ljudima koji su zarobljeni u zgradama, piše Sky News

Navodi se i da su još neki vatrogasci ozlijeđeni dok su pokušavali obuzdati vatru koja je zahvatila 31-katnice. Požar, koji je izbio u 14:51 po lokalnom vremenu, proširio se po bambusovim skelama koje su postavljene oko vanjskog dijela kompleksa, prenose izvještaji. Tai Po se nalazi u sjevernom dijelu Hong Konga, blizu granice s kineskim gradom Shenzhen. Skele od bambusa uobičajeni su prizor u Hong Kongu na građevinskim i renovacijskim projektima. Međutim, vlada je ranije ove godine najavila da će ih početi postupno ukidati za javne projekte zbog sigurnosnih razloga.
Ključne riječi
neboderi stambene zgrade skele požar Hong Kong

