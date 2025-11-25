Naši Portali
DRAMA U GRAČANIMA

VIDEO Buktinja progutala kuću pokraj poznate vile Luke Rajića, odjekivale eksplozije: Unutra bilo oružje?

Zagreb: U naselju Gračani izbio požar
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
25.11.2025.
u 09:30

Oko dva sata nakon izbijanja požara vatra je lokalizirana. No vatrogasci su, ostali na terenu do dugo u noć

Snažan požar buknuo je sinoć oko 22 sata u zagrebačkom naselju Gračani, a prema informacijama zagrebačkih vatrogasaca, vatra je zahvatila kuću u Ulici Okrugljak. Riječ je o dva drvena objekta s nadstrešnicom, ukupne površine oko 100 četvornih metara. U trenutku izbijanja požara u kući nije bilo nikoga.

Na teren su odmah izašli vatrogasci i policija. Prema izvještaju 24sata, samo nekoliko trenutaka nakon što je planulo, čula se snažna eksplozija, a ulicom se proširio gusti dim i neugodan miris. Ubrzo su kroz usku ulicu projurila vatrogasna vozila. Kako 24sata piše, policija sumnja da se u objektu moglo nalaziti oružje, zbog čega bi se mogle objasniti eksplozije koje su uznemirile mještane. 

U naselju Gračani izbio požar

Vatrogasci su potvrdili za 24sata kako su već pri dolasku iz daljine vidjeli da je kuća u potpuno razbuktaloj fazi. Pristup je bio iznimno otežan, kroz šumu su morali ručno vući cijevi jer ondje nema nikakve hidrantske mreže, niti je vozilima bilo moguće doći do samog objekta.  Oko dva sata nakon izbijanja požara vatra je lokalizirana. No vatrogasci su ostali na terenu do dugo u noć. Provodilo se detaljno hlađenje rubnih dijelova i natapanje kako bi se spriječilo ponovno tinjanje. 

Prema pisanju Nacionala, požar je buknuo u neposrednoj blizini poznate Vile Okrugljak, ljetnikovca izgrađenog 1875. godine, koji se nalazi u vlasništvu poduzetnika Luke Rajića, nekadašnjeg vlasnika Dukata. 

HH
Hrvoje Hrk !!
10:01 25.11.2025.

čemu ovakav tekst ,pokraj vile luke rajića ..ajde sad uz svaku vijest kaj se dogodi spominjat tko ima kuću pokraj tog sudara, požara, kad na cesti pukne cijev isto pukla cijev pokraj tog i tog. a jeste novinari dotakli dnono ...da sam na njegovom mjestu ja bi tog novinara tužio jer kaj imaš moje ime spominjat u tekstu di je nekome kuća izgorila

