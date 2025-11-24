Naši Portali
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
VATROGASCI NA TERENU

FOTO Buknuo požar na kući u Zagrebu: 'Čula se eksplozija, širi se smrad'

Foto: Ana Strihic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
24.11.2025.
u 23:25

U zagrebačkom naselju Gračani buknuo je veliki požar oko 22 sata, a kako su zagrebački vatrogasci potvrdili za 24sata vatra je zahvatila kuću u Ulici Okrugljak. Riječ je o dva drvena objekta s nadstrešnicom, a kako pišu, u kući nije bilo nikoga.

Na mjesto događaja brzo su stigli vatrogasci i policija. Prema izvještajima 24sata u trenutku izbijanja požara čula se snažna eksplozija i širi se smrad, a ubrzo su kroz ulicu proletjela i vatrogasna vozila.

Prema pisanju Nacionala, požar je zahvatio područje oko poznate Vile Okrugljak, nekadašnjeg ljetnikovca izgrađenog 1875. godine podno Medvednice, koji je u vlasništvu poduzetnika Luke Rajića. Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a nadležne službe i dalje su na terenu. 

Ključne riječi
Kuća Zagreb požar

