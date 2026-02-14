Vučić o suradnji između Hrvatske, Albanije i Kosova: 'Srbija je i te kako ugrožena'

Vučićevu zabrinutost zbog saveza između Hrvatske, Kosova i Albanije, koju je izrazio u petak po dolasku u München, prenijeli su mediji na srpskom, ali i neki regionalni mediji, piše Deutsche Welle. Čak je i Fox News Albania tome posvetio tekst u kojem se kaže: „U međuvremenu, nakon sastanka generala vojski triju država održanog 11. veljače, objavljeno je da će Kosovo, Albanija i Hrvatska održati svoju prvu zajedničku vježbu ove godine. Vučić je ovu deklaraciju o suradnji u području obrane opisao kao vojni i ofenzivni savez protiv Srba i Srbije.“ Moglo bi se reći da je Vučićeva poruka da će se Srbija dodatno naoružavati stigla u susjedstvo.

Vučić je u Münchenu, gdje sudjeluje na 62. sigurnosnoj konferenciji, doslovno rekao: „Formiranjem vojnog saveza Hrvatske u Prištini i Tirani mi smo i te kako ugroženi i ozbiljno ćemo se pozabaviti svim tim. Uskoro ću prisustvovati kolegiju Glavnog stožera i Ministarstva obrane i posjetiti sve tvornice namjenske industrije. Uložit ćemo ogroman dodatni novac u tvornice namjenske industrije." Što konkretno znači „ogroman dodatni novac" može se naslutiti kada se navedu brojke koje je izgovorio Vučić. On je, naime, rekao da je vojna namjenska industrija do sada opskrbljivala srpske oružane snage s oko 18 posto ukupne proizvodnje, ali da će sada „30 do 40 posto" ići izravno srpskim oružanim snagama.

Povećana ulaganja u namjensku industriju i preusmjeravanje dodatnih više od 20 posto njezine proizvodnje u vojsku – koliko god to bilo u apsolutnim iznosima – bit će mnogo. Na političkoj razini predsjednik Srbije već je imao neke sastanke na marginama Konferencije. Dok Slobodna Evropa o sastanku s predsjednikom Europskog vijeća Antoniom Costom navodi da je Vučiću preneseno „nezadovoljstvo Bruxellesa nedavno usvojenim pravosudnim zakonima“, RTS prenosi da je predsjednik Srbije „vrlo zadovoljan sastankom s predsjednikom Europskog vijeća Antoniom Costom“, ali i da je jednako zadovoljan jer je ministar vanjskih poslova Kine Wang Yi pronašao vremena za njega. Sasvim u skladu s „politikom više stolica“, Vučić time šalje poruku za unutarnju uporabu.

Za danas su najavljeni razgovori predsjednika Srbije Aleksandra Vučića s povjerenicom za proširenje Martom Kos. Ne zna se hoće li njoj reći ono što je rekao novinarima: „Ako Venecijanska komisija bude dala negativne komentare, u skladu s tim ćemo se i ponašati. Mi smo neovisna i suverena država i donosimo svoje zakone.“ Ili će ponoviti ono što piše RTS kada kaže da je Vučić „najavio da će Srbija nastaviti raditi na ubrzanju eurointegracija“. Danas je na rasporedu i sastanak s njemačkim šefom diplomacije Johanom Vadefulom.

Sam Vučić se sinoć javio iz jedne minhenske kavane gdje je s članicom Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović, nazivajući to na Instagramu „srpsko-srpskim dijalogom u bavarskoj kavani“. Dok je na početku razgovora Vučić novinarima rekao da nikada nije vidio toliko uniformiranih ljudi kao u Münchenu i da svi govore o ratu, sinoć je bio manje zabrinut, hvaleći bavarski kupus, kobasice i pivo.