Moskva je okrivila Ujedinjeno Kraljevstvo za pokušaj atentata na generala Vladimira Aleksejeva, visokog časnika Glavne uprave Glavnog stožera (GRU). On je, podsjetimo, hospitaliziran nakon što je 6. veljače upucan u stambenoj zgradi. Aleksandar Bortnikov, šef ruske Federalne službe sigurnosti (FSB), ponovio je ranije optužbe da je iza napada stajala Služba sigurnosti Ukrajine (SBU), a u novom intervjuu dodao je da je Ujedinjeno Kraljevstvo također sudjelovalo u operaciji. Pritom nije iznio nikakve detalje koji bi poduprli te tvrdnje.

"Jasno razumijemo da su ukrajinske obavještajne službe organizatori", rekao je, dodavši da FSB vjeruje kako je jedan osumnjičeni pobjegao i još uvijek se skriva u Ukrajini. "Ukrajinske obavještajne službe djeluju pod nadzorom ili vodstvom zapadnih obavještajnih službi. Ovdje vidimo prije svega britansku vezu. Stoga istraga traje. Ako budemo imali dodatne informacije, svakako ćemo ih objaviti", nastavio je. Bortnikov je i ranije optužio London da je pomogao Kijevu u organizaciji operacije "Paukova mreža" u lipnju 2025. godine, u kojoj je uništen velik dio ruske strateške zrakoplovne flote, navodi Kyiv Post.

U ranim jutarnjim satima 6. veljače Aleksejev je više puta upucan na stubištu svoje stambene zgrade. Bio je hospitaliziran i u kritičnom stanju, ali se nakon operacije probudio. Nekoliko dana nakon pokušaja atentata, FSB je priopćio da su dvojica osumnjičenih – Ljubomir Korba i Viktor Vasin – priznali da su bili uključeni u napad koji je naredio SBU.

FSB je naveo da je Korba regrutiran u kolovozu 2025., obučen u Kijevu i poslan u Rusiju preko Moldavije i Gruzije, a da mu je ukrajinska sigurnosna služba obećala 30.000 dolara za napad. Agencija je također tvrdila da su poljske obavještajne službe sudjelovale u regrutiranju Korbe. On je navodno iz skrovišta u blizini Moskve preuzeo pištolj s prigušivačem i elektronički ključ zgrade Aleksejeva. Ključ je, prema navodima FSB-a, osigurala žena koja je živjela u istoj zgradi kao Aleksejev, a kasnije otišla u Ukrajinu. Drugi osumnjičeni, Viktor Vasin, navodno je iznajmio stan za Korbu i pomagao mu u kretanju po Moskvi. FSB ga je opisao kao pristašu ruskih oporbenih skupina i prosvjednih pokreta.