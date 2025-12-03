Vozio pijan, usmrtio pješaka pa sa suvozačem ušao u drugo vozilo nakon čega su se sva trojica odvezli

Izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom, pomoć počinitelju nakon počinjenja djela i nepružanje pomoći djela su za koja se sumnjiče 24-godišnjak, 42-godišnjak i 48-godišnjak zbog čega je ŽDO Zagreb protiv njih, nakon što su ispitani, pokrenuo istragu. Sumnja se da 24-godišnjak 29. studenog pod utjecajem alkohola upravljao automobilom te se kretao istočnim kolničkim trakom Vukomerečke ceste u smjeru sjevera. Bio je svjestan, tvrdi tužiteljstvo, da time ugrožava život i sigurnost ostalih sudionika u prometu. Kada je došao do lijevog zavoja, brzinu kretanja nije prilagodio stanju ceste i gustoći prometa pa je pri izlasku iz zavoja izgubio nadzor nad vozilom te je naletio na pješaka koji se kretao nogostupom Vukomerečke ceste. Pješak je uslijed naleta vozila zadobio teške ozljede od kojih je preminuo.

S 24-godišnjakom je u vozilu bio 42-godišnjak, a obojica se sumnjiče da su se udaljili s mjesta događaja. A to im je, kako se sumnja, omogućio 48-godišnjak koji im je dozvolio da uđu u njegovo vozilo, nakon čega su se sva trojica odvezli dalje. Sva se trojica sumnjiče i da su se udaljili s mjesta nesreće bez da su pružili pomoć unesrećenom pješaku ili za njega zatražili pomoć, a što su, tvrdi tužiteljstvo, mogli učiniti. Nakon što su uhićeni i ispitani na tužiteljstvu, dovedeni su pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu koji je svoj trojici odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, a 42-godišnjaku i istražni zatvor zbog opasnosti od bijega.