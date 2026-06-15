Sud ponovo USKOK-u na doradu vratio optužnicu protiv Šegona i Kralja

I nakon popravnog popravni. Jer nakon što je zagrebački Županijski sud početkom siječnja USKOK-u na doradu vratio optužnicu protiv Branka Šegona i Tomislava Kralja, dvojice nekada visoko pozicioniranih SDP-ovca, koje Zdravko Mamić iz sigurnosti BiH optužuje da su ga tražili oko 500. 000 eura, kako bi mu "pomogli" oko njegovih suđenja, optužnica je ponovo vraćena USKOK-u na doradu. Odlučilo je tako optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda, nakon dvodnevne sjednice. Ovaj put USKOK-u su dali četiri mjeseca da popravi optužnicu.

USKOK Šegona, bivšeg zamjenika SDP-ovog ministra financija Slavka Linića, i Kralja, koji je svojevremeno bio zamjenik ravnateljice Porezne uprave tereti za trgovanje utjecajem. Prema optužnici, USKOK ih tereti da su u razdoblju od 14. rujna do 8. listopada 2020., u Zagrebu te na području BiH, od Zdravka Mamića, protiv kojih su se u to vrijeme pred Županijskim sudom u Osijeku, vodila dva sudska postupka, tražili 500.000 eura kao naknadu da će kazneni postupci koji se vode protiv Mamića u svakom slučaju biti okončani u njegovu korist. U to vrijeme Mamić je imao dva postupka: žalbeni na Vrhovnom sudu zbog nepravomoćne presude kojom je osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama te optužnicu za Dinamo 2 po kojoj je trebalo početi suđenje u Osijeku.

USKOK tereti Šegona i Kralja da su Mamiću ponudili da će ishoditi okončanje kaznenih postupka u njegovu korist i to tako što će iskoristiti autoritet koji imaju kao osobe koje su dugi niz godina obnašale visoke funkcije u Ministarstvu financija čije službe su bile uključene u postupanje oko Mamića. Tereti ih se i da su Mamiću kazali da mu povoljni ishod kaznenih postupka mogu srediti jer su bliski s Linićem i jednim zamjenikom glavnog državnog odvjetnika. No Mamić je njihovu ponudu odbio.

Onog što se navodno događalo u rujnu i listopadu 2020., Mamić se sjetio tek u veljači 2025. kada je održao jednu od svojih tiskovnih konferencija, a nakon onog što je rekao USKOK je pokrenuo izvide, koji su na koncu rezultirali optužnicom koja je podignuta u kolovozu lani. Mamić je u iskazu tijekom istrage tvrdio da se Šegonom i Kraljom u tri navrata sastao, no tvrdio je i da im je odbio dati novac. Šegon i Kralj su nijekali da su ga tražili novac i tvrdili da su mu kao vlasnici konzultantske tvrtke koja se bavi pomaganjem ljudima koji su nevoljama, zapravo nudili rješenje njegovih pravosudnih problema. I to na korist svih: I Mamića i države.