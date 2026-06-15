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POLICIJA GA MORALA SVLADATI

Kaos na križanju u Splitu: Rastrojeni muškarac trčao i vikao, sat vremena kasnije preminuo u bolnici

Zagreb: Policija kontrolira vozače
Marko Seper/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
15.06.2026.
u 12:16

Prema informacijama koje je objavila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, policija je u nedjelju oko 22.40 sati zaprimila dojavu građana o muškarcu koji se neobično ponaša na križanju Poljičke ceste i Ulice Zbora narodne garde

U splitskoj bolnici preminuo je 41-godišnji muškarac koji je u nedjelju navečer zatečen u rastrojenom stanju na prometnom raskrižju u Splitu. O okolnostima događaja obaviješteno je Županijsko državno odvjetništvo, a radi utvrđivanja točnog uzroka smrti naložena je obdukcija. Prema informacijama koje je objavila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, policija je u nedjelju oko 22.40 sati zaprimila dojavu građana o muškarcu koji se neobično ponaša na križanju Poljičke ceste i Ulice Zbora narodne garde. Građani su prijavili da trči kolnikom i viče, zbog čega je postojala opasnost za njega i druge sudionike u prometu.

Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici pronašli su muškarca kako leži na tlu u vidno rastrojenom stanju. Naknadno je utvrđeno da je riječ o hrvatskom državljaninu rođenom 1985. godine. Na intervenciju je pozvana i Hitna medicinska pomoć, no muškarac je, prema navodima policije, odbijao suradnju s medicinskim osobljem i nije želio poći na liječnički pregled u bolnicu. Zbog takvog ponašanja policijski službenici primijenili su sredstva prisile, odnosno tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje, nakon čega je prevezen vozilom Hitne pomoći na daljnju medicinsku obradu.

Nedugo nakon zaprimanja u bolnicu njegovo se zdravstveno stanje naglo pogoršalo. Muškarac je izgubio svijest, a unatoč pokušajima liječnika da ga reanimiraju, preminuo je približno sat vremena kasnije. O cijelom slučaju obaviještena je zamjenica Županijskog državnog odvjetnika koja je naložila provođenje obdukcije. Rezultati će pokazati točan uzrok smrti te pomoći u rasvjetljavanju svih okolnosti događaja.

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Zagreb: Policija kontrolira vozače
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Ključne riječi
Split bolnica nesreća policija

Komentara 1

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ŠUKRIJA
12:22 15.06.2026.

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