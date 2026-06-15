Angažirali radnike koje nisu bili osposobljeni za rezanje drva, košara pala s 12 metara visine, jedan radnik poginuo

Protiv dvojice muškaraca u dobi do 46 i 45 godine te jedne tvrtke ODO Sisak je pokrenuo istragu zbog teškog djela protiv opće sigurnosti. Riječ je o nesreći na radu koja se dogodila 30. kolovoza 2025. na gradilištu u Lađarskoj ulici u Sisku. Tamo se provodila rekonstrukcija i dogradnja zgrade, a posao je obavljala sada osumnjičena tvrtka.

Prije početka radova u sklopu pripremnih radova trebala su biti uklonjena stabla, a tužiteljstvo tvrdi da su 46-godišnjak kao direktor i odgovorna osoba tvrtke te 45-godišnjak kao stvarni voditelj poslovanja tvrtke bili dužni i obavezni osigurati da se radovi na gradilištu provode tako da to ne utječe na sigurnost radnika. No umjesto toga, tvrdi tužiteljstvo, oni su protivno posebnim propisima i pravilima zaštite na radu, olako držeći da štetne posljedice neće nastupiti, za navedene radove angažirali radnike u dobi od 53 i 43 godine, a ti radnici nisu bili osposobljeni za izvođenje takvih radova.

Dok su izvodili radove u metalnoj košari na visini od 12 metara, košara je pala pri čemu su oba radnika bila teško ozlijeđena, a od zadobivenih ozljeda jedan od njih je preminuo.