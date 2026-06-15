Srušena platforma preko koje je u tri godine oprano 336 milijuna eura nelegalnih kriptovaluta

Audi A6, osim što je marka automobila, bilo je i ime za platforma koju su razne kriminalne organizacije koristile za pranje kripto valuta zarađenih nelegalnim poslovima. Sumnja se da je preko te platforme od 2022. do 2025. oprano 336 milijuna eura, a sada je ta platforma za pranje kriptovaluta, zatvorena u međunarodnoj policijskoj akciji koju je koordinirao Europol. Zatvaranje platforme "AudiA6" dovelo je i do pokretanja najmanje 15 istraga koje se bave kibernetičkim kriminalom, a istražitelji vjeruju da je platforma bila centralno mjesto za sve one koji su željeli unovčiti ukradenu digitalnu imovinu, a istovremeno prikriti trag novca. Sumnja se i da su osumnjičenici koji su osnovali i održavali platformu "AudiA6" upravljali i forumom za kibernetički kriminal na dark webu "Dark2Web" kojim se kriminalno tržište koristilo za oglašavanje ilegalnih usluga i povezivanja osoba koje se diljem svijeta bave kibernetičkim kriminalom.

U istrazi su sudjelovale američka Tajna služba i Porezna uprava te policije većeg broja zemalja. Tijekom akcije koja je dovela do rušenja platforme, u Gruziji su uhićena dvojica administratora platforme, pretražene su tri nekretnine, zaplijenjeno je više nekretnina i oko 80 vozila, zamrznuto je 692.000 eura u kriptovalutama, dok su platforme "AudiA6" i "Dark2Web" srušene...

Akcija je nastavak operacije koja je počela lani kada je poljska policija uhitila dvojicu Ukrajinaca zbog sumnje da su prale novac preko platforme "AudiA6". Pretraga zaplijenjenih mobitela i kompjutera dovela je do identifikacije ostalih osumnjičenika, koji su nudili anonimnu uslugu pranja novca. Nakon što bi zainteresirana osoba uspostavila kontakt preko privatnih poruka, korisnici su prebacivali ukradenu kriptovalutu u novčanike koje je kontrolirala kriminalna skupina i u roku od sat vremena, primali su "očišćena“ sredstva natrag kroz složeni lanac transakcija osmišljenih kako bi se prikrilo podrijetlo novca. Operateri su naplaćivali provizije između tri i 10 posto.