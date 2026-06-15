Nakon tragične nesreće kod Splitskih vrata izvučeno tijelo nestale osobe s potonule jedrilice

Tijelo nestaloga, osmog člana posade jedrilice, koja je nakon jučerašnjeg sudara kod Splitskih vrata potonula na dubinu od 50 metara izvučeno je iz potonule jedrilice. Tijelo je preuzeto od strane policijskih djelatnika u daljnje postupanje, dok je iz MRCC Rijeka prema svim angažiranim jedinicama upućena obavijest o završetku akcije traganja i spašavanja. Ujedno je ažurirano emitiranje 'SECURITE' obavijesti putem obalne radio postaje ORP Split, prema svim sudionicima u pomorskom prometu, javljaju iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Podsjećaju kako je odmah nakon sudara jedrilice i putničkog katamarana iz mora spašeno četvero od ukupno osam članova posade jedrilice, od kojih je troje nažalost, smrtno stradalo. Osmi član posade proglašen je nestalim te je do današnjeg pronalaska za istim trajalo intenzivno koordinirano traganje.

Odmah nakon nesreće u površinsko traganje angažirane su sve raspoložive spasilačke brodice iz sastava splitske Kapetanije i pripadajućih ispostava, uz angažman policijskih plovila iz sastava Pomorske i aerodromske policije Split i pripadnika ronilačke jedinice MUP-a, Hitne medicinske službe, uključujući i helikoptersku jedinicu, pripadnika Obalne straže RH s gumenim brodicama i podvodnim vozilima te sve druge službe, specijalizirane za postupanje u izvanrednim događajima na moru i kopnu, a čije aktivnosti se koordiniraju iz MRCC Rijeka.

Daljnje istražne radnje o uzrocima ove pomorske nesreće nastavit će se u nadležnosti Županijskog državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, javljaju iz Ministarstva.