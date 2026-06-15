Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
UŽIVO
UŽIVO Španjolska igra protiv debitanta na SP-u i veliki je favorit
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAVRŠENA AKCIJA TRAGANJA

Nakon tragične nesreće kod Splitskih vrata izvučeno tijelo nestale osobe s potonule jedrilice

Policijski očevid u Milni nakon tragične pomorske nesreće u Splitskim vratima
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Večernji.hr
15.06.2026.
u 18:49

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), izvijestila je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture o pronalasku tijela člana posade jedrilice, nestaloga nakon jučerašnjeg sudara jedrilice sa putničkim katamaranom, kod Splitskih vrata

Tijelo nestaloga, osmog člana posade jedrilice, koja je nakon jučerašnjeg sudara kod Splitskih vrata potonula na dubinu od 50 metara izvučeno je iz potonule jedrilice. Tijelo je preuzeto od strane policijskih djelatnika u daljnje postupanje, dok je iz MRCC Rijeka prema svim angažiranim jedinicama upućena obavijest o završetku akcije traganja i spašavanja. Ujedno je ažurirano emitiranje 'SECURITE' obavijesti putem obalne radio postaje ORP Split, prema svim sudionicima u pomorskom prometu, javljaju iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Podsjećaju kako je odmah nakon sudara jedrilice i putničkog katamarana iz mora spašeno četvero od ukupno osam članova posade jedrilice, od kojih je troje nažalost, smrtno stradalo. Osmi član posade proglašen je nestalim te je do današnjeg pronalaska za istim trajalo intenzivno koordinirano traganje.

Odmah nakon nesreće u površinsko traganje angažirane su sve raspoložive spasilačke brodice iz sastava splitske Kapetanije i pripadajućih ispostava, uz angažman policijskih plovila iz sastava Pomorske i aerodromske policije Split i pripadnika ronilačke jedinice MUP-a, Hitne medicinske službe, uključujući i helikoptersku jedinicu, pripadnika Obalne straže RH s gumenim brodicama i podvodnim vozilima te sve druge službe, specijalizirane za postupanje u izvanrednim događajima na moru i kopnu, a čije aktivnosti se koordiniraju iz MRCC Rijeka.

Daljnje istražne radnje o uzrocima ove pomorske nesreće nastavit će se u nadležnosti Županijskog državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, javljaju iz Ministarstva.
FOTO Ovako danas izgleda katamaran iz pomorske nesreće kod Splita
Policijski očevid u Milni nakon tragične pomorske nesreće u Splitskim vratima
1/7
Ključne riječi
pomorska nesreća katamaran jedrilica

Komentara 2

Pogledaj Sve
SI
Sivooki
19:19 15.06.2026.

Naše spasilačke službe su izvanredno dobre. I ljudi koji se zateknu, spremni su priskočiti u pomoć. U nama još ima duše. Nadam se da je to stoga što nismo još izgubili Boga.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Motorna pila
Video sadržaj
ISTRAGA PROTIV DVIJE OSOBE I TVRTKE

Angažirali radnike koje nisu bili osposobljeni za rezanje drva, košara pala s 12 metara visine, jedan radnik poginuo

Prije početka radova u sklopu pripremnih radova trebala su biti uklonjena stabla, a tužiteljstvo tvrdi da su 46-godišnjak kao direktor i odgovorna osoba tvrtke te 45-godišnjak kao stvarni voditelj poslovanja tvrtke bili dužni i obavezni osigurati da se radovi na gradilištu provode tako da to ne utječe na sigurnost radnika.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!