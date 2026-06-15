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SUĐENJE ZA UBOJSTVO IVANA KOVAČIĆA (33)

Antić niječe krivnju, obrana tražila da se isključi javnost, a na klupu za svjedoke sjest će i njegov mnogo poznatiji stric

Zagreb: Pogreb Vinka Žuljevi?a Klice na Markovom polju
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
15.06.2026.
u 15:00

Obrazlažući zašto predlažu saslušanje Zefe kao svjedoka, Antićev branitelj Ljubo Pavasović Visković kazao je da je Zefo nakon Antićeva izlaska iz Remetinca 2024. posredovao u njegovu pomirenju s Kovačićem.

– Nisam kriv! – kazao je Antonio Antić (39) kojem je na zagrebačkom Županijskom sudu počelo suđenje jer ga tužiteljstvo tereti za teško ubojstvo Ivana Kovačića (33) iz bezobzirne osvete. Tužiteljstvo smatra da je motiv ubojstva Antićeva ljubomora jer je on bio uvjeren da je Kovačić u vezi s Antićevom bivšom suprugom, no obrana tvrdi da nije bila riječ o bezobzirnoj osveti, što će tijekom postupka pokušati i dokazati. Na klupu za svjedoke će tijekom suđenja sjesti i Josip Antić Zefo, koji je optuženikov stric. Njega je kao svjedoka predložila Antićeva obrana.

Prema optužnici, Kovačić je ubijen 6. srpnja 2025. na Aveniji Gojka Šuška, i to nakon što je Antić u njega ispalio 16 hitaca. Antić se prethodno vozilom dovezao do Maksimira. Parkirao je automobil na parkingu smještenom na zapadnom djelu kolničkog traka na Aveniji Gojka Šuška. Potom je izašao iz vozila i na ulici prišao Kovačiću, koji se neposredno prije toga na mjesto događaja također dovezao automobilom. Čim su se susreli na nogostupu, Antić je u Kovačića ispalio više hitaca oružjem koje je sa sobom donio. Nakon toga je pobjegao te je uhićen 8. srpnja poslijepodne u vikendici kod Kašine, no oružje kojim je usmrtio Kovačića nije pronađeno. Tužiteljstvo navodi da je Antić usmrćen mecima kalibra 9 milimetara luger, dok marka i tip oružja nisu poznati.

I prije tog događaja Antić nije bio nepoznat policiji jer je 2023. bio prijavljen za pokušaj ubojstva tadašnje supruge i nasilje u obitelji. Tada je pucao za njom po ulici, no srećom nije je pogodio. Trenutačno se protiv njega vodi postupak zbog prijetnje, a u istražnom zatvoru je bio i 2024. U svojim osobnim podacima Antić je kazao da je nezaposleni otac troje djece te da je završio osnovnu školu.

Obrazlažući zašto predlažu saslušanje Zefe kao svjedoka, Antićev branitelj Ljubo Pavasović Visković je kazao da je Zefo nakon Antićeva izlaska iz Remetinca 2024. posredovao u njegovu pomirenju s Kovačićem. Osim Zefe, na klupu za svjedoke treba sjesti i Josip Brkić, kojeg je obrana predložila kao svjedoka na okolnost da motiv Kovačićeva ubojstva nije bila Antićeva ljubomora. Obrana je tražila da se sa suđenja isključi javnost, kako bi se zaštitila privatnost optuženikove obitelji. Tome se usprotivio Mirko Miličević, pravni zastupnik obitelji Kovačić, koji smatra da je u važnije da javnost dozna što se doista dogodilo, nego da se zaštiti privatnost aktera. Sudsko vijeće je na kraju zahtjev obrane odbilo, no imaju pravo žalbe o kojoj će odlučivati Visoki kazneni sud.

Ivan Kovačić je bio sin Damira Kovačića Šerifa, koji je likvidiran 1993. i smatra se da je njegovo ubojstvo bio početak krvavih obračuna na zagrebačkom asfaltu između suprotstavljenih kriminalnih skupina. Šerif je bio redar u jednoj zagrebačkoj diskoteci i likvidiran je 1993. na kućnom pragu u zagrebačkom Rudešu. Tko ga je likvidirao, nikada nije službeno otkriveno, no neslužbeno, osoba za koju je kriminalno podzemlje vjerovalo da stoji iza likvidacije Šerifa i sama je likvidirana 1997. 

Ključne riječi
Maksimir ubojstvo

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