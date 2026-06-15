Optužen da je dvije žene uhvatio za vrat, snažno stiskao, davio, tukao...

Za dva pokušaja femicida tereti se 56-godišnjak protiv kojeg je optužnicu podigao ŽDO Varaždin. Prema optužnici, 56-godišnjak se tereti da je 4. prosinca 2025. imao namjeru usmrtiti dvije žene, sebi bliske osobe, koje je i ranije psihički zlostavljao. Prvo je napao 29-godišnjakinju kojoj je snažno stiskao vrat. Napadnutoj ženi u pomoć je priskočila 53-godišnjakinja koju je također uhvatio za vrat. Počeo ju je snažno stiskati pa je žena ostala bez zraka. Tereti ga se da je tada ponovo nasrnuo na 29-godišnjakinju koju je počeo udarati pri čemu joj je nanio više lakših ozljeda. Udaranje i zlostavljanje je trajalo dok dvije žene nisu uspjele pobjeći i potražiti pomoć, nakon čega je 56-godišnjak uhićen i pritvoren. Tužiteljstvo je u optužnici tražilo da se 56-godišnjaku produlji istražni zatvor koji mu je nakon uhićenja određen zbog opasnosti od ponavljanja djela, a tom zahtjevu je sudac istrage Županijskog suda u Varaždinu udovoljio.