UŽAS U SLAVONIJI

Strašna nesreća na željezničkom kolodvoru: Poginuo radnik na kojeg je naletjelo pružno vozilo

Ilustracija
Foto: Ivica Galović/Pixell
Autori: Vecernji.hr , Ozren Špiranec/Hina
11.08.2025.
u 10:06

Na mjesto nesreće odmah je upućena hitna medicinska pomoć, no mogli su se utvrditi tek da je muškarac preminuo.

Teška željeznička nesreća dogodila se jutros na kolodvoru u Oriovcu. U 7:25 sati Operativno-komunikacijski centar policije zaprimio je dojavu Županijskog centra 112 da je vlak prignječio mlađu mušku osobu. Kako je izvijestila Hina u ponedjeljak u 7.40 sati poginuo je 41-godišnji pružni radnik na kojem je naletjelo pružno vozilo tvrtke koja tamo izvodi radove. Kako je potvrđeno Hini, do naleta je došlo kad je vozilo tvrtke Pružne građevine naletjelo na svog 41-godišnjeg radnika.

Na mjesto nesreće odmah je upućena hitna medicinska pomoć, no mogli su se utvrditi tek da je muškarac preminuo. O nesreći se oglasila i PU brodsko-posavska. "Dana 11. kolovoza, u 7,25 sati, u Operativno komunikacijskom centru Policijske uprave brodsko-posavske, zaprimljena je dojava o teškom ozljeđivanju muške osobe na željezničkom kolodvoru u Oriovcu. Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici su potvrdili istinitost dojave te su utvrdili da se radi o muškarcu (rođ. 1984. g.), koji je prilikom izvođenja radova ozlijeđen, a koji je od zadobivenih ozljeda preminuo" stoji u policijskom priopćenju.

Dodaju kako se nastavlja rad i utvrđivanje činjenica i okolnosti navedenog događaja. 

Ključne riječi
mladić vlak željeznička nesreća

