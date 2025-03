Štrajk u školama počinje u srijedu. Ministarstvo: Svi učenici dolaze u školu

Nezadovoljni učitelji, nastavnici i profesori u štrajk kreću u srijedu, 19. ožujka, sve zato što im nije udovoljeno u zahtjevima povećanja osnovice za izračun plaće, korekciji koeficijenata, ugovaranja sektorskog dodatka, odgodi modularne nastave i izuzeća od ocjenjivanja njihova rada. Najprije će štrajkati samo jedan dan, a kako su to poručili predstavnici triju sindikata – Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja i Školskog sindikata Preporod – svaki sljedeći štrajk bit će drukčiji.

– S ovim štrajkom počinjemo, no s kojom ćemo vrstom otpora završiti, to još ni mi ne znamo jer se nešto mora pitati i Vladu. Svaki sljedeći štrajk bit će dublji, širi, svakako drukčiji. Što prije uspostavimo dijalog oko prihvaćanja poštenih, pravednih, opravdanih i izvedivih zahtjeva, to ćemo prije stati s našim aktivnostima – poručio je jučer Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod. Na dan štrajka učenici osmih razreda u cijeloj zemlji trebali su pisati ispit iz prvog stranog jezika, a kako kaže Stipić, najavom štrajka dali su četiri dana da se pokušaju pronaći rješenja koja će minimalizirati štetu. A štete će biti, jer onoliko dana koliko će štrajk trajati, za toliko će se dana, barem prema prvim najavama produžiti nastavna godina. Dakle, škole dane u štrajku neće nadoknađivati subotama, nego će se produžiti nastavna godina.

– Svi učenici dolaze u srijedu u školu. Na web-stranicama škole bit će objavljene obavijesti ako neka škola neće moći organizirati ni dio odgojno-obrazovnog rada – poručili su pak iz Ministarstva obrazovanja. Kako ističu u osnovnim školama, od 2019. godine učitelju mentoru plaća je rasla 66 posto, a učitelju savjetniku 70 posto. U srednjim školama, od 2019. godine do danas nastavniku je plaća narasla 70% te iznosi 1589 eura, dok prosječna plaća redovitog profesora na fakultetima u trajnom zvanju iznosi 3178 eura.

