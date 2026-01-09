Naši Portali
"BOŽIĆNO SLAVLJE"

VIDEO Na četničkom derneku Brnabićki i Vučiću pjevao osuđeni ubojica djevojke

VL
Autor
Vecernji.hr
09.01.2026.
u 11:42

Brojni srpski visoki dužnosnici bili su na druženju koje je organizirao režimski medij. Među gostima bio je i Šešelj, a pjevale su se brojne četničke pjesme

"Vrati se vojvodo na Dinaru ponovo, vrati se vojvodo gdje si četnov'o" pa onda "čiča Dražo, gdje je moje dijete, čuvaju ga srpske bajonete" samo su neki od stihova brojnih četničkih pjesama koje su se orile na "velikom božićnom veselju" srpske režimske Informer Televizije na pravoslavni Božić. Na potonje stihove ratni zločinac Vojislav Šešelj izvadio je 100 eura i stavio ih harmonikašu na harmoniku. Na "božićnom veselju" bila je predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i  ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić

U jednom trenutku oni su napustili studio, ali uz osmijeh, kojeg gotovo i nisu skidali s lica tijekom emisije. Nešto ranije, na istoj televiziji, višesatni intervju dao je Aleksandar Vučić.  A prema informacijama koje je objavio Nemanja Šarović, četničke pjesme pjevao je osuđeni ubojica 18-godišnje djevojke, prenosi Nova.rs. "Dragan Ašanin, osuđeni ubojica, pjevao je Vučiću, Brnabićki, Vučićeviću i brojnim ministrima na televiziji Informer za Božić! 

Cirkus u programu Informera

Njegova žrtva, Jasmina Đorđević, imala je svega 18 godina kada je Ašanin u nju ispalio tri metka. Ubojstvo je izvršeno pred Jasmininim dvanaestogodišnjim bratom! Ašanin je zbog ubojstva osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina. Sve ovo nije smetalo, Aleksandru Vučiću, Darku Glišiću, Ani Brnabić, Draganu Vučićeviću kao ni brojnim drugim ministrima koji su uz Ašanina proslavljali jedan od najradosnijih kršćanskih praznika, Božić", napisao je Šarović, danas novinar opozicijske KTV televizije, inače bivši radikal i bliski Šešeljev suradnik, koji je iz njegove stranke otišao jer nije dovoljno, prema njegovom mišljenju, kritizirala Vučićevu vlast. Nije se libio tijekom godina negirati genocid u Srebrenici, zločine nad Hrvatima te braniti ratne zločince.

Na "božićnom veselju" među pjesmama bila je i "Nad Kraljevom živa vatra seva, da vidimo kog četnika nema". Na stihovima "a Deroka, mladog kapetana, mučki ubi četa partizana", Šešelj je imao potrebu naglasiti svoju verziju koja završava s "banda partizana”, na što mu je pjevač odgovorio: "Tako je, vojvodo naš." Uslijedila je pjesma “Gde si, deda, sakrio kokardu kad je čiča raspustio gardu..."

Komentara 11

Pogledaj Sve
AN
AnarchyInTheUK
11:56 09.01.2026.

eto ima još onih optimističnih budala koji stvarno vjeruju u budućnost spajanja sa srbijom i minimiziranja njihove četničke kulture sve u ime opranih glava za vrijeme komunizma

Avatar smetscernji23122027
smetscernji23122027
12:01 09.01.2026.

Radilo se o velikom dernkeku "srbijanske kulture"!

Avatar Striborski
Striborski
12:08 09.01.2026.

Na istoku u komšiluku stare priče. Komu je to neka nova vijest? Bez obzira bili oni pro-Vučić ili kontra-Vučić sve se svede na zajednički im nazivnik. Bili, jesu i bit će.

