Tužna vijest

Umrla je legendarna saksofonistica iz Ilice, skladateljica i književnica Vesna Gorše
Autor
Milena Zajović
08.01.2026.
u 21:03

Svojim gotovo svakodnevnim nastupima u Ilici, na Cvjetnom trgu i Trgu bana Jelačića, postala je jednim od simbola našeg glavnog grada.

Na Staru godinu 2025. umrla je Vesna Gorše, glazbenica i književnica iznimne senzibilnosti, te neizostavan dio kolektivne memorije Zagreba. O njenom odlasku javnost je danas informirao Zvonimir Bučević, tajnik zagrebačke podružnice Hrvatske glazbene unije, a vijest su potvrdili članovi njene obitelji.

Rođena u Skopju 1961. godine, Vesna Gorše glazbom se profesionalno bavila od 1984., a nastupala od 1986. godine. Bila je članica sastava Tao, Gorše–Franolić–Ugrinović Trio i Earthbeats, razvijajući na saksofonu prepoznatljiv, improvizacijski stil otvoren utjecajima jazza, rocka, bluesa i world glazbe. Posebno plodnu suradnju ostvarila je s Draženom Franolićem, s kojim je stvarala glazbu snažnih orijentalnih obilježja. Tijekom karijere snimila je albume "Asgard Live", "Wonderland", "Just A Music", "Earthbeats", "Dune" i "Sesame Live". Od 2021. godine djelovala je i u sastavu City Export.

Široj javnosti najviše je ostala u sjećanju kao saksofonistica iz Ilice, ulice u kojoj je svirala godinama, sve dok joj je zdravlje to dopuštalo. Svojim gotovo svakodnevnim nastupima u Ilici, na Cvjetnom trgu i Trgu bana Jelačića, postala je jednim od simbola našeg glavnog grada. Nakon pandemije manje se pojavljivala u javnosti. Živjela je u teškim uvjetima, a u ožujku prošle godine građani i kolege udružili su se i kako bi joj pomogli prikupiti novac za operacije potrebne da se vrati svojem saksofonu.

Dok se oporavljala, prisjećaju se njeni prijatelji, u knjižnici u Preradovićevoj uspjela je napisati i znanstveno-fantastičnu knjigu od 750 strana, za koju je donedavno tražila izdavača. To nije bio njen prvi književni pothvat, baš naprotiv: književnim se radom počela baviti početkom 1980-ih, objavljujući znanstveno-fantastične priče u časopisima Sirius, Alef, Tamni vilajet  i Futura. Šest svojih najznačajnijih priča, povezanih u tematski ciklus o ESP moćima, sabrala je u knjizi "Dar" objavljenoj 2003. godine. Njezino su pisanje često opisivali kao primjer mekog SF-a, bliskog poetici autorica poput Ursule K. Le Guin.

Nenametljiva, umjetnosti beskrajno posvećena Vesna Gorše bila je članica Hrvatske glazbene unije i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika, kao skladateljica jazz glazbe. Njen ispraćaj zakazan je za 16.1. u 12:30 na zagrebačkom krematoriju.

