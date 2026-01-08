Iva Rinčić otkrila crvene linije: Što u Rijeci nikad neće dopustiti

Gošća podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić s urednikom Igorom Bobićem razgovarala je o prvih sedam mjeseci mandata otkada je 6. lipnja 2025. preuzela vođenje trećeg po veličini grada u Hrvatskoj. Je li u Rijeci zaista došlo do promjene kada je u njezinoj neformalnoj većini uz šest koalicijskih stranaka i MOST i troje vijećnika njezinog prethodnika Marka Filipovića?

Može li napraviti što je obećala kada joj većinu drži onaj kojeg je srušila s vlasti? Je li ona i dalje lijevo od centra i drži li je desni MOST sa svoja dva glasa u Gradskom vijeću u šaci? Hoće li biti promjena sa zdravstvenim odgojem u školama i gdje je crvena linija preko koje nije spremna ići? Je li se sastala s premijerom Plenkovićem i vjeruje li u isti tretman bez obzira na političku pripadnost? Zašto se ne želi svrstavati ni uz zvijezdu petokraku ni uz ustaški pozdrav? Što misli o zabranama Thompsonovih koncerata u Zagrebu i kako to da je dopustila održavanje koncerta u Rijeci? Bi li učinila isto u aferi "čokogate" i je li se sprijateljila s mačkom Miškom koji stanuje u gradskoj upravi?

