Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 153
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
U PETAK U 20 SATI

Iva Rinčić otkrila crvene linije: Što u Rijeci nikad neće dopustiti

VL
Autor
Igor Bobić
08.01.2026.
u 15:53

Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a u petak, 9. siječnja,  u 20 h na platformama YouTube i Spotify te društvenim mrežama Večernjeg lista.

Gošća podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić s urednikom Igorom Bobićem razgovarala je o prvih sedam mjeseci mandata otkada je 6. lipnja  2025. preuzela vođenje trećeg po veličini grada u Hrvatskoj. Je li u Rijeci zaista došlo do promjene kada je u njezinoj neformalnoj većini uz šest koalicijskih stranaka i MOST i troje vijećnika njezinog prethodnika Marka Filipovića?

Može  li napraviti što je obećala kada joj većinu drži onaj kojeg je srušila s vlasti? Je li ona i dalje lijevo  od centra i drži li je desni MOST sa svoja dva glasa u Gradskom vijeću  u šaci? Hoće li biti promjena sa zdravstvenim odgojem u školama i gdje je crvena linija preko koje nije spremna ići? Je li se sastala s premijerom Plenkovićem i vjeruje li u isti tretman bez obzira na političku pripadnost? Zašto se ne želi svrstavati ni uz zvijezdu petokraku ni uz ustaški pozdrav? Što misli o zabranama Thompsonovih koncerata u Zagrebu i kako to da je dopustila održavanje koncerta u Rijeci? Bi li učinila isto u aferi "čokogate" i je  li se sprijateljila s mačkom Miškom koji stanuje u  gradskoj upravi? 

Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a u petak, 9. siječnja,  u 20 h na platformama YouTube i Spotify te društvenim mrežama Večernjeg lista.  

Ključne riječi
Bobu bob! By Igor Bobić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!