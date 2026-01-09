Naši Portali
VLADA EPIDEMIJA

Gripa hara, ove bolnice su zabranile ili ograničile posjete, objavile pravila kojih se mora pridržavati

Porast broja oboljelih od gripe
Neva Zganec/PIXSELL
Autor
Romana Kovačević Barišić
09.01.2026.
u 12:21

Zbog blagdana manji broj prijavljenih, ali vrhunac gripe još nije dosegnut

I koprivnička bolnica od ovog je tjedna zabranila posjete do daljnjeg zbog porasta broja oboljelih pacijenata od gripe. Nije prva, već ranije su zbog epidemije gripe neke bolnice posjete potpuno zabranile, poput KBC-a Rijeka i KBC-a Osijek, dok su ih neke ograničile, poput OB-a Zadar, gdje je privremeno moguć posjet samo jednog člana uže obitelji, i to na pet minuta uz obavezno nošenje zaštitne maske, ili KBC-a Split, čije bolesnike smije dnevno posjetiti jedan posjetitelj, također uz obveznu masku na licu. Takve mjere uobičajene su tijekom epidemije gripe, a ove je sezone gripa zaista uzela maha, i to ranije nego inače. Međutim, iako su brojke oboljelih visoke, ovosezonska epidemija gripe još nije dosegnula svoj vrhunac. Najnoviji podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za prvi tjedan 2026. govore da je u Hrvatskoj tijekom sezone gripe 2025./2026., do 4. siječnja, pristiglo 33945 prijava oboljelih od gripe, od čega je 4174 prijava zaprimljena u posljednjem, prvom tjednu. Međutim, manji broj zaprimljenih prijava oboljelih u prvom tjednu nove godine vjerojatno je povezan s manjim brojem radnih dana i blagdanima, a ne stvarnim padom broja oboljelih, napominju u HZJZ-u.

U tom prvom tjednu godine najveća stopa prijava gripe na 100 tisuća stanovnika bilježi se u Požeško-slavonskoj županiji (245,4/100.000) te u Varaždinskoj (180,9/100.000) i Primorsko-goranskoj (178,8/100.000). Zanimljivo, najmanje je prijava oboljelih iz Zagreba (60,7/100.000), a nisko na grafikonu je i Zagrebačka i Splitsko-dalmatinska županija, u kojima su brojevi oboljelih prednjačili u tjednima prije blagdana. Iz tih bi se grafikona moglo zaključiti kako se valovi gripe kreću. Prema dobi oboljelih, prijavljeni slučajevi potvrđuju da je stopa obolijevanja od gripe postojano najveća kod djece predškolske i školske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više. Do sada je ove sezone HZJZ-u prijavljeno devet smrtnih ishoda zbog gripe i njenih komplikacija, međutim, epidemiolozi uvijek napominju da je teško reći koliko stvarno osoba umre izravno ili, što je češće, neizravno od gripe koja pogorša ili zakomplicira osnovnu bolest pa dolazi do upale pluća ili sepse. Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu HZJZ-a, u posljednjem promatranom tjednu zabilježeno je 36,6% pozitivnih nalaza na gripu, a u tim su pozitivnim uzrocima detektirani virusi gripe A. Cjepivo sadrži cijepne sojeve A/Victoria (H1N1), A/Croatia/ (H3N2) i B/Austria.

b2Je li jeftinije ostaviti grijanje upaljeno cijeli dan ili ga gasiti i paliti? Evo što kažu stručnjaci!
Ključne riječi
posjeti bolnice epidemija gripa

