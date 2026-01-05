Stier za Večernji TV: Nitko u Venezueli ne plače za Madurom, ali treba paziti na demokratizaciju

U video intervjuu za Večernji TV, vođenom putem Zooma na liniji Zagreb-Bruxelles, HDZ-ov zastupnik u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier komentira dramatične događaje u Venezueli. Stier je, inače, i koordinator Europske pučke stranke za odnose s latinskoameričkim parlamentima, i općenito je među hrvatskim političarima jedan od najupućenijih u Latinsku Ameriku, a uz to je bio i ministar vanjskih poslova u prvoj vladi premijera Andreja Plenkovića.

Kao koordinator europskih pučana baš o ovom pitanju odnosa s Latinskom Amerikom, kakve reakcije čujete? Evo, danas je ponedjeljak, a američka akcija koja je završila uhićenjem i transferiranjem predsjednika Madura dogodila se u subotu ujutro. Kako drugi zastupnici u Europskom parlamentu, s kojima možda razgovarate, reagiraju na sve što se dogodilo od subote ujutro?



- Europski parlament još ne zasjeda, ali smo imali neke neformalne kontakte. Prvo, naravno, nitko ne žali Madura. On je bio strašan diktator. Ukrao je zadnje predsjedničke izbore. Znamo da na zadnjim predsjedničkim izborima 2024. on nije pobijedio, nego je pobijedio Edmundo Gonzales Urrutia, što smo mi i priznali u Europskom parlamentu. No, s druge strane, zabrinutost zbog toga što vidimo da niti Maria Corina Machado, dobitnica Nobelove nagrade za mir, niti izabrani i legitimni predsjednik, kojeg su građani Venezuele izabrali, Edmundo Gonzales Urrutia, izgleda u ovoj fazi nisu uključeni. Nego ostaje Delcy Rodriguez, Madurova potpredsjednica, na čelu sada privremeno venezuelanske vlade, i ministar unutarnjih poslova i obrane, koji zapravo čine taj trio ljudi koji drže taj režim. Bez obzira na polemike oko toga je li ovo u skladu ili je kršenje međunarodnog prava, polemike koje se vode ne samo u Europi nego i u Americi, činjenica je po meni da će Trumpova administracija u nekom trenutku ipak morati uključiti Gonzalesa Urrutiju kao izabranog legitimnog predsjednika da dobije i legitimitet kod građana Venezuele za ovu akciju. Zadnje što bih rekao uvodno, ovo po meni jest tek početak primjene onoga što je Bijela kuća objavila u studenom, a to je Strategija nacionalne sigurnosti, povratak Monroeve doktrine, a to znači da želi potpunu hegemoniju nad američkim kontinentom.

Dobro, sve je to prilično zastrašujuće. Neobično u najmanju ruku, ali za mnoge ljude i zastrašujuće. Mnoge ljude kojima je stalo do nekog fair playa, međunarodnog prava i međunarodnog poretka. Ovdje za Trumpa očito međunarodno pravo ne vrijedi. Ako on iskonstruira argument da je predsjednik jedne države šef narkokartela, bez obzira bio taj argument točan ili netočan, nitko mu ništa ne može. Vrijedi zakon jačega, zakon sile. Što ako taj isti princip onda vrijedi i za Putina i za kineskog predsjednika Xija s Tajvanom? Što ako taj princip odjednom vrijedi u 2026. za svakoga?



- Činjenica jest da je Maduro, odnosno cijeli njegov režim, doista bio povezan s narkokartelima. Činjenica je da je to bila i jest strašna diktatura koja je izazvala, eto, oko osam milijuna građana Venezuele koji su morali napustiti zemlju zbog te diktature u zadnje vrijeme. Međutim, imamo jako puno diktatora po svijetu, a opet neće Trump svugdje intervenirati i njih svrgnuti. Ono što je geopolitička pozadina u takvoj akciji jest da Amerika više ne želi držati onaj liberalni međunarodni poredak koji je sama stvorila. Povukla se iz toga. Trumpova administracija je u Strategiji nacionalne sigurnosti rekla da je ta globalizacija, koju je sama Amerika inicirala, promašaj i da se treba vratiti, odnosno regrupirati svoje snage na američkom kontinentu, vratiti tu sferu utjecaja koju su počeli gubiti. Jer, Kina je postala glavni vanjskotrgovinski partner gotovo svim latinoameričkim zemljama, možda osim Meksika, od ovih bitnijih. I to je jednostavno Trumpova administracija htjela promijeniti. Zašto? Jer, ako više ne živimo u tom unipolarnom momentu koji je Amerika pokušala nametnuti nakon kraja Hladnoga rata, ako više nemamo taj sustav globalizacije, onda vidimo je da počinje ono što neki analitičari već sada nazivaju Drugi hladni rat. Ovoga puta ne između Amerike i Sovjetskog Saveza, odnosno Rusije, već sada između Amerike i Kine. I ovo se treba u tom kontekstu sagledati. Pritom, nažalost, ne vodi se računa o međunarodnom pravu. Velike sile, supersile pogotovo, o tome vode računa u odnosima prema manjim zemljama, ali kada to ne odgovara njihovim nacionalnim interesima jednostavno ga vrlo lako znaju i prekršiti. Hoće li ovo biti nešto što će potaknuti onda i da druge globalne sile na isti način postupe? Nisam siguran. Mislim da je Kina zapravo gubitnik ove priče u ovom trenutku. To se vidi iz reakcije Pekinga koji traži, naravno, oslobađanje Madura, što se neće dogoditi, ali ono što je Kinu zasmetalo je to što Trump s ovom akcijom praktički preuzima kontrolu nad najvećom rezervom nafte na svijetu, u Venezueli. Ali kad to stavimo i u širi kontekst, kada vidimo izbore u Argentini gdje je pobijedio Milei, vrlo blizak saveznik Trumpa. Čile, gdje je Jose Antonio Kast pobijedio, isto tako na liniji s Trumpom. Bolivija, gdje je pobijedio demokršćanski kandidat. Taj trokut ima, pak, 50 posto svjetskih rezervi litija. I sada, umjesto da to bude pod utjecajem Kine, bit će pod utjecajem Amerike. I to je ta globalna utrka koja se vodi trenutno između Washingtona i Pekinga.

Dobro, ali sam način na koji je to sada krenulo u prvim danima nakon otmice Madura, gdje je Trump rekao da Amerika upravlja Venezuelom. Čini se da je na toj press konferenciji to iz glave rekao. Možda je to rekao malo pretjerano kao grešku, ali, rekao je. I vidjeli smo izjave državnog tajnika Marca Rubija. To praktički unosi neki novi princip u kojem Amerika vlada nekom državom po diktatu. I to možda čak i ne fizički, nego preko Trumpovog Truth Sociala ili preko Zoom poziva!? Iz Amerike stižu naredbe. Ovi koji su pobijedili na izborima neće imati pravo da formiraju novu vlast u demokratskoj tranziciji. Dakle, jedan kaos od principa, koji se kao presedan uspostavlja ovdje na primjeru Venezuele. Nije li to malo kaotično i preopasno?



- Pa, ja ću vas samo podsjetiti, prije nekoliko tjedana su bili izbori u Hondurasu, gdje je isto tako Trump jasno naznačio koji je njegov favorit. To je bilo nepojmljivo, barem u zadnjih nekoliko desetljeća od kraja Hladnoga rata, nepojmljivo da se Washingtonu na taj način miješa. Isto tako, kad su bili parlamentarni izbori u Argentini, koja je trebala američku financijsku pomoć, Trump je vrlo jasno rekao dobit ćete pomoć ukoliko Milei pobijedi, a ukoliko Milei ne pobijedi - nećete. I onda je Miley pobijedio. Dakle, to su načini intervencije u unutarnje stvari tih država koje nismo bili vidjeli od kraja Hladnoga rata. Međutim, za vrijeme Hladnoga rata to je bilo vrlo često. I, naravno, u 19. stoljeću kroz implementaciju Monroeve doktrine. To je doktrina od 1823. koja je u tom trenutku bila formulirana da se izbaci s američkog kontinenta europske kolonijalne sile. Sada Trump to primjenjuje na isti način, ali da bi izbacio s američkog kontinenta utjecaj Kine i Rusije, u nekim zemljama i Irana, ali prvenstveno Kine. I to je ono što se mora sada gledati ne samo kroz vojne intervencije, nego nekad i kroz utjecaj i na demokratske izborne procese.

Imamo izbore ove godine u Kolumbiji. U tom kontekstu morate sada gledati i taj odnos između Trumpa i kolumbijskog predsjednika Petroa. Očito Trump želi da lijeva vlada ode u opoziciju, da dođe jedna njemu bliska struja u Kolumbiji. Imamo u Peruu isto tako na proljeće izbore. Peru je vrlo važan jer je tamo izgrađena kineska mega-luka koja je ključna za izvoz sirovina iz Latinske Amerike u Kinu, i naravno kineske robe u Latinsku Ameriku. I onda najesen izbori u najvećoj državi u regiji, a to je u Brazilu. U svim tim izbornim procesima ja sam uvjeren da će se Trump, odnosno Trumpova administracija, itekako miješati i utjecati da dođu na vlast vlade koje će u geopolitičkom smislu biti svrstane s SAD-om. Naglašavam ovo geopolitički, jer vidite da su tu u Venezueli bili vrlo pragmatični, nisu doveli na vlast Mariju Corinu Machado, koja je dobitnica Nobelove nagrade za mir, nego su ostavili potpredsjednicu Madura, ali uz jasnu napomenu da mora slušati Washington inače neće dobro proći. Ili će proći lošije nego što je prošao sam Maduro.

Pa da, ali to je princip ruskih razbojnika. To je zakon džungle. To je... Što je to?



- To je jedan svijet u kojem su geopolitika i realpolitik zapravo glavni kriterij u definiranju međunarodnih odnosa. To sasvim sigurno nije svijet po kojem je formirana Europska unija, ali to je realnost...

Pa ni Amerika, donedavno (nije bila tako formirana).



- Amerika je zapravo i postala svjetski hegemon tako što je prvo postala regionalni hegemon, a postala je regionalni hegemon upravo takvom politikom u 19. stoljeću i početkom 20. stoljeća. Dakle, ja ću vas podsjetiti, 1823. predsjednik Monroe je formulirao tu doktrinu kako bi izbacio europske kolonijalne sile iz američkog kontinenta i afirmirao zapravo suverenost novih latinoameričkih država. Međutim, kasnije, krajem 19. stoljeća, predsjednik Theodore Roosevelt dao je jedan dodatak toj doktrini i rekao: kad te latinoameričke države imaju vlade koje više nisu svrstane s Washingtonom, nego rade protiv geopolitičkih interesa Sjedinjenih Američkih Država, onda SAD ima pravo u njih intervenirati. I imali smo takve intervencije na Kubi, u Nikaragvi, zadnja je bila u Grenadi, nju je izveo predsjednik Ronald Regan. Dakle, to je bilo uobičajeno, praktički do kraja Hladnoga rata. Uobičajena intervencija SAD-a u ono što se smatralo da je američka sfera utjecaja ili kako bi se kolokvijalno reklo njihovo dvorište. I tu nisu dozvoljavali, naravno, intervenciju tada glavnog suparnika, Sovjetskog Saveza, osim onog što se dogodilo, kao što znate, s Castrovom socijalističkom revolucijom na Kubi i svrstavanjem Kube sa SSSR-om.

Dobro, ali ta povijest uključuje i neke pobunjeničke snage, neke ratove, i puno nemira. Znamo i za povijest američke invazije na Irak, koja je bila zamišljena kao demokratizacija Bliskog istoka, a završila kao milenijska pogreška koja je stvorila novi niz terorističkih skupina koje su se u početku borile protiv te američke okupacije. Kako možemo biti sigurni da u Venezueli neće biti novog pobunjeničkog pokreta? I nove potrebe za američkim vojnicima na terenu, novog uvlačenja Amerike u jedan rat? Trump je nastojao sebe prezentirati kao predsjednika koji ne želi uvlačiti Ameriku u takve ratove, ali ni tu nema nekog principa koji bi bio kao jasna Trumpova doktrina, nego je sve stvar neke ad-hoc volje i njegova ćeifa.



- Pa, zapravo tu postoji doktrina. Ona je i napisana. Mogu se ljudi složiti ili ne, ali ona je transparentno komunicirala u studenome, u ovom dokumentu Strategija nacionalne sigurnosti. I tu se jasno kaže kako će se primjenjivati Monroeva doktrina s Trumpovim dodatkom. Kao što je bio Rooseveltov dodatak, tako je sada Trump sebe ugradio u tu doktrinu. I jasno naznačuje da neće više na američkom kontinentu tolerirati utjecaj glavnog političkog suparnika, a to je Kina. Ali, naravno, i drugih poput Rusije ili Irana. To je bio slučaj sa Venezuelom, koja je bila potpuno ovisna u ekonomskom smislu o Kini, a u vojnom smislu dobivala pomoć i od Kube. U krajnjoj liniji tjelohranitelji Madura su bili svi Kubanci, kao što smo vidjeli sada u ovoj operaciji. I od Rusije. To jednostavno Washington više neće tolerirati. To mu se dogodilo, a to nije ni prije tolerirao, za vrijeme Hladnog rata. Onda, pobjedom u Hladnome ratu mislilo se da će demokracija svugdje prevladati i da više nema potrebe primjene takve jedne doktrine. Sada Trump kaže: pogriješili smo, ušla nam je Kina, ušla nam je Rusija dijelom, ušao nam je Iran u naše dvorište i to više nećemo tolerirati. I to je od početka jasno komunicirano. Sada je čak u tom dokumentu naznačeno.

A ovo što smo vidjeli u Venezueli je početak konkretne primjene takve nove Strategije nacionalne sigurnosti. Napominjem, neće tu uvijek biti primjene vojne sile, kao što je bilo sada u Caracasu. Bit će vjerojatno i drugih mehanizama, od financijskih do političkih, obavještajnih svakako. Ali Amerika želi ponovno ojačati svoju hegemonsku poziciju na američkom kontinentu kako bi se onda s te pozicije snage nosila s Kinom. To je politika Trumpove administracije. Što se tiče samog izvoza demokracije koju ste spomenuli… To je zapravo izraz koji Trump izbjegava. Vidjeli ste da da on govori o tome kako želi pristup naftnoj industriji u Venezueli, kako želi geopolitičko svrstavanje Venezuele sa SAD-om. Ali nije govorio o promjeni režima. Dapače, ostavio je manje-više sve ljude iz istoga režima, uz očito neki dogovor da će oni sada biti otvoreni za suradnju s Washingtonom. Na početku je Delcy Rodriguez, koja je sada preuzela barem privremeno venezuelansku vladu, govorila kako Maduro mora biti oslobođen itd. Međutim, nakon svega 24 sata rekla je kako je ipak otvorena za suradnju s Trumpovom administracijom. Kao što vidite, situacija evoluira iz minute u minutu i ukoliko se ta situacija bude pogoršala u smislu da Amerika ne uspije ostvariti svoje ciljeve, da Trump ne dođe do naftnih resursa, odnosno da ih ne otvori američkim naftnim kompanijama, ukoliko Venezuela ostane i dalje geopolitički svrstana s Kinom, onda će vjerojatno ići dalje. Ukoliko ne bude tako, ukoliko Delcy Rodriguez bude surađivala s Washingtonom, vjerojatno će oni imati jednu tranziciju gdje će ona ostati barem privremeno i dalje na čelu vlade.

Dobro, da ne duljimo, premda bi tu bilo još potpitanja, na primjer zašto bi i jedan narod s nekakvom samosvijesti o vlastitoj suverenosti pristao tolerirati takvu pljačku prirodnih resursa, takav način svrgavanja i menadžiranja njihove njihove zemlje bez demokratski izražene volje. Ali, dobro, ostavimo to sad, to su neki dublji razgovori...



- Ne, ali mislim da je to bitno, ako mogu... Mislim da je bitno pitanje jer u jednom će trenutku to pitanje legitimiteta i suvereniteta biti jako važno. Po meni, velika je greška da se nije uključilo, na primjer, Edmunda Gonzalesa Urrutiju. Inzistirati samo na resursima i na geopolitičkom svrstavanju Venezuele sa SAD-om, bez određene točke legitimiteta, mislim da će to u nekom trenutku i koštati SAD. Zašto kažem ovo? Zbog toga što Maduro i njegov režim, pa i ovi ljudi koji su sada na vlasti, ne uživaju potporu kod ljudi. Oni su na izborima glasali protiv njih i glasali za opoziciju. To je dokazano od strane i domaćih i stranih promatrača. Međutim, ti ljudi iz opozicije sada su isključeni iz ovog procesa. Ukoliko bi oni bili uključeni u tranziciji, to bi ipak dalo određeni legitimitet ovome. Vjerujte mi, nitko u Venezueli od običnih ljudi ne plače za Madurom, koji je bio strašan diktator, ali, ukoliko se gleda samo i isključivo geopolitički interes SAD-a, a ne bude i oslobađanja političkih zatvorenika i jednog procesa demokratizacije, na duže staze to će se vratiti, naravno, kontra SAD-a. I s jednim antiameričkim sentimentom.

Za kraj sam samo htio kratko o sljedećem. Vidjeli smo reakciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji ima tezu da se svjetski poredak promijenio, ali neobično je da u 50-minutnom obraćanju prvih 5 minuta o Venezueli on spominje Prištinu, Tiranu i Zagreb, praktički kao da su Priština, Tirana i Zagreb izveli akciju u Caracasu i promijenili svjetski poredak!? On kaže da ta suradnja tih triju zemalja predstavlja prijetnju teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. To je ozbiljna tvrdnja. Kako to tumačite?



- Prvo, oko same Venezuele, Srbija je bila jedina zemlja koja je kandidat za EU, a koja je poslala delegaciju na inauguraciju Madura nakon što je on ukrao izbore. I to joj se jako zamjerilo, naravno. On je poslao Anu Brnabić, predsjednicu parlamenta i bivšu premijerku. Mislim da je uz Srbiju iz Europe općenito bila samo još Bjelorusija. Ali od kandidata samo Srbija. To pokazuje koje su bile geopolitičke opredijeljenosti beogradskih vlasti. Vučić je na Trumpa polagao velike nade da će mu olakšati ostvarivanje nekih njegovih ciljeva, ali sada vidi da to baš nije tako. Ako se sjećate, mi smo bili i razgovarali nakon pobjede Trumpa, i baš smo bili spomenuli da će se neki lideri na Balkanu razočarati ako su mislili da će nešto dobiti u smislu nekih njihovih ciljeva. U smislu, na primjer, ostvarivanja ciljeva takozvanog srpskog svijeta itd. Umjesto toga, dobio je sankcije zbog toga što Rusi i dalje kontroliraju Naftnu industriju Srbije. To pokazuje da ulazimo u jednu fazu gdje se doista stvaraju sfere utjecaja, ili naglašavaju možda već postojeće sfere utjecaja, i da se ovo igranje Vučića na više stolica pokazalo za njega poraznim. To je nešto što on u ovom trenutku mora svom vlastitom biračkom tijelu objasniti. Zašto je doveo Srbiju do takve porazne situacije? To je sada njegov unutarnji problem. Činjenica jest da Srbija više ne može proći lišo, kao što je do sada radila, tako da sjedi na više stolica.