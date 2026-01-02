Bivši ministar vanjskih poslova Kovač: Rusija pobjeđuje u ovom ratu – to je brutalna realnost!

Gost podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a, bivši ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač s urednikom Igorom Bobićem razgovarao je o pregovorima o mirovnom sporazumu za Ukrajinu koji su u završnoj fazi i drugim vanjskopolitičkim temama. Odgovarajući na isto pitanje kao i Volodimir Zelenski u razgovoru za Fox News tko pobjeđuje u ovom ratu, Kovač daje jednoznačan odgovor.

Pobjeđuju oni koji imaju jaču poziciju na terenu. Oni koji mogu diktirati uvjete, a to su trenutno Rusi. Treba tu biti realan, to je, sigurno jako bolno za Ukrajinu i bolno je to i čuti za ukrajinsku uho. Nezgodno je europskom uhu jer mi podržavamo Ukrajinu, materijalno financijski, vojnom opremom, ekspertizom i vojnom. Ali je to brutalna realnost. To da Rusija može diktirati uvjete jer je trenutno u jačem položaju.

Kovač dodaje da se radi o proxy ratu, što su priznali i sami Amerikanci, a nakon što su u uvjetima slabe Rusije EU i NATO širili svoj utjecaj prema istoku. Čim je Rusija osnažila, intervenirala je u Ukrajini.

Foto: Večernji TV

I to jest posrednički rat. Radi se o jednom ratu između SAD a i Rusije, jednom hibridnom ratu koji traje već duže od dva desetljeća, u kojem je Amerika pokušala smanjiti utjecaj Rusije u postsovjetskim prostoru i u tome u velikoj mjeri Amerika uspijeva isto kao što i Rusija ima tendenciju svoj utjecaj negdje širiti ili ga zadržati jer velike sile imaju tendenciju kao što svaka država ima tendenciju svoj utjecaj maksimizirati. To je prirodno, to je normalno.

Bivši ministar vanjskih poslova ističe da se EU priklonila SAD-u te su iz te perspektive solidarni s Ukrajinom, a što nije gledište Vladimira Putina i Rusije.

Oni su zaključili da je Ukrajina njima vitalno važna. To je njihova dogma. Ukrajina spada u takozvani ruski mir i ruski svijet. Veliki Rusi su Rusi, mali Rusi su Ukrajinci i Bjelorusi su Bjelorusi.

Kovač kaže da je iluzija o Europskoj uniji kao jakom političkom čimbeniku jer to nije nikada bila. Da bi Europska unija opstala u odnosu na projekcije iz američke strategije nacionalne sigurnosti o nestanku, misli Kovač, potrebna je grupa lidera koji se neće baviti ustrojem superdržave Europe već surađivati na pitanjima koja su životno važna poput obrane i energetike.

Mi u Europi moramo prestati biti tek puka Legija stranaca Amerikanaca. Mi moramo reći ok, mi smo partneri, mi smo iz šire obitelji, mi smo zajedno, moramo se boriti dugoročno jer jer će netko drugi htjeti zauzeti položaj koji politički zapad ima u svjetskoj politici.

Hrvatska u cijeloj priči, tvrdi Kovač, mora raditi na energetskoj, poljoprivrednoj i prehrambenoj samodostatnosti te promjeni ekonomskog modela jer ako se ovako nastavi živjet će se korektno, ali ne i onako kako bi se moglo. Kaže da to ne znači kritiku Vlade koju vodi Andrej Plenković i protiv kojeg se natjecao za čelno mjesto u HDZ-u. Trenutačno nije aktivan na političkoj poziciji, ali Kovač na pitanje je li moguć ponovni ulazak u utrku za šefa HDZ-a odgovara znakovito.

Ovako, ako se steknu uvjeti, ili, ako hoćete da to zvuči pozitivnije, kad se steknu uvjeti, da opet iz ove pozicije u političkoj sferi u kojoj trenutno jesam još uvijek, da budem aktivniji ili da budem jako aktivan, treba biti mentalno i fizički spreman.

Trenutno sa u poziciji čovjeka koji ima određeno iskustvo i koji može dugoročno svoja razmišljanja podijeliti sa širom publikom, pa i s vama i s gledateljstvom. A hoće li se pružiti prilika, hoće li se stvoriti uvjeti za moju reaktivaciju - bumo videli, ne?!

Osim o mirovnim pregovorima o Ukrajini bivši ministar Miro Kovač govorio je i o utjecaju Kine, Plenkovićevoj doktrini izloženoj u Le Grand Continentu te blokadi hrvatske diplomacije. Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a na platformama YouTube i Spotify te društvenim mrežama Večernjeg lista.