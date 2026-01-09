Naši Portali
NEMA ŠTO NIJE SMISLIO

Isplivao Trumpov šokantan plan za Grenland: Daje do 100.000 dolara po glavi stanovnika?

U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
09.01.2026.
u 09:01

Prema izvorima, rasprave u Bijeloj kući intenzivirane su posljednjih dana

Dužnosnici Bijele kuće razmatraju slanje jednokratnih novčanih isplata stanovnicima Grenlanda u iznosu od 10.000 do 100.000 dolara po osobi, kako bi ih potaknuli na odcjepljenje od Danske i eventualno pridruživanje Sjedinjenim Državama, izvijestio je Reuters pozivajući se na izvore upoznate s internim raspravama. Grenland, autonomni teritorij Kraljevine Danske s oko 57.000 stanovnika, strateški je važan zbog svog položaja na Arktiku i bogatih prirodnih resursa. Predsjednik Donald Trump ponovno je istaknuo interes za otokom, naglašavajući njegovu važnost za nacionalnu sigurnost SAD-a u konkurenciji s Rusijom i Kinom.

Prema izvorima, rasprave u Bijeloj kući intenzivirane su posljednjih dana. Na višem kraju predloženog iznosa od 100.000 dolara po osobi, ukupni trošak mogao bi dosegnuti gotovo 6 milijardi dolara. Logistika isplata i njihova pravna osnova još nisu jasni, a ideja je dio šireg spektra opcija koje se razmatraju, uključujući i potencijalnu upotrebu američke vojske. Grenlandska i danska vlada odlučno odbacuju bilo kakve prijedloge o prodaji ili aneksiji. "Dosta je bilo... Nema više fantazija o aneksiji", napisao je grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen na društvenim mrežama nakon Trumpovih nedavnih izjava.

Ankete pokazuju da velika većina Grenlandaca, oko 85 posto, ne želi pridruživanje SAD-u. Većina stanovništva su Inuiti, a otok je ekonomski ovisan o danskim subvencijama. Bijela kuća je potvrdila da se aktivno raspravlja o mogućoj kupnji, a državni tajnik Marco Rubio najavio je sastanak s danskim kolegama sljedeći tjedan. Potpredsjednik JD Vance upozorio je da Europa mora ozbiljnije shvatiti sigurnosne prijetnje u regiji, inače će SAD poduzeti korake. Povijesno gledano, SAD su više puta pokušavale kupiti Grenland, uključujući neuspjele pregovore u 19. i 20. stoljeću. Trumpov interes ponovno je oživio nakon nedavnih događaja, poput američke operacije u Venezueli.

Kritičari, uključujući neke američke senatore, upozoravaju da bi takav pristup mogao biti ponižavajući za stanovnike i štetan za odnose s NATO saveznikom Danskom, piše Daily Mail.
