NIŠTA OD DRUGOG VALA

Trump napravio preokret, ništa od novog vala napada: 'Neće biti potreban, međutim...'

FILE PHOTO: U.S. President Trump signs executive orders and proclamations in the Oval Office at the White House
Foto: LEAH MILLIS/REUTERS
1/3
Autor
Dora Taslak
09.01.2026.
u 12:16

Odluka je stigla nakon što su u napadu tijekom vikenda zarobljen predsjednik Venezuele Nicolás Maduro i njegova supruga Cilia Flores

Američki predsjednik Donald Trump otkazao je drugi val udara na Venezuelu zbog, kako je istaknuo, suradnje režima u Caracasu. "Zbog ove suradnje otkazao sam ranije očekivani drugi val napada, koji izgleda neće biti potreban, međutim, svi brodovi ostaju na mjestu u svrhu sigurnosti i zaštite", poručio je Trump. 

Odluka je stigla nakon što su u napadu tijekom vikenda zarobljen tamošnji predsjednik Nicolás Maduro i njegova supruga Cilia Flores. Maduro i Flores optuženi su u SAD-u zbog trgovine drogom, a izjasnili su se da nisu krivi. 

Jorge Rodríguez, predsjednik venezuelske Nacionalne skupštine i brat vršiteljice dužnosti predsjednice Delcy Rodríguez, rekao je da su venezuelske vlasti u četvrtak pustile značajan broj stranih državljana iz zatvora. Naime, SAD je više puta pozivao na puštanje političkih zatvorenika, piše Newsweek.
Objavljena snimka dovođenja Madura u zatvor. Šepao je, a ovo su mu bile prve riječi

Venezuela napad na Venezuelu SAD Donald Trump

AN
AnarchyInTheUK
12:15 09.01.2026.

to je kongres odlučio a ne ovaj nacipatriot...ovaj samo laprda i pokušava nešto tehnikom kojom funkcionira cijeli život gdje je tuko sirotinju i pljačkao sa mafijom lagao i muljao nekretninama i porezom impichment 1 pa impeachment 2 pa felony itd itd...ova uloga predsjednika mu baš i neide kako treba..a ameri ga već imaju na nišanu za kraj mandata...biti će židovski epštajn fajlovi po svuda...pa žena mu je balkanski hooker ne treba dalje

BL
Bloomberg
12:13 09.01.2026.

Komentatori VL odustali od komentiranja Trumpovih stalnih promjena odluka i planova. Čeka se ipak da prođe ručak, pa ćemo biti pametniji hoće li baš biti tako kako je rečeno.

