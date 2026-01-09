Trump napravio preokret, ništa od novog vala napada: 'Neće biti potreban, međutim...'

Američki predsjednik Donald Trump otkazao je drugi val udara na Venezuelu zbog, kako je istaknuo, suradnje režima u Caracasu. "Zbog ove suradnje otkazao sam ranije očekivani drugi val napada, koji izgleda neće biti potreban, međutim, svi brodovi ostaju na mjestu u svrhu sigurnosti i zaštite", poručio je Trump.

Odluka je stigla nakon što su u napadu tijekom vikenda zarobljen tamošnji predsjednik Nicolás Maduro i njegova supruga Cilia Flores. Maduro i Flores optuženi su u SAD-u zbog trgovine drogom, a izjasnili su se da nisu krivi.

Jorge Rodríguez, predsjednik venezuelske Nacionalne skupštine i brat vršiteljice dužnosti predsjednice Delcy Rodríguez, rekao je da su venezuelske vlasti u četvrtak pustile značajan broj stranih državljana iz zatvora. Naime, SAD je više puta pozivao na puštanje političkih zatvorenika, piše Newsweek.