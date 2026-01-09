Užas u školi u Sloveniji: Nožem napadnuta učenica. U WC-u pronađen napadačev popis?

U Policijskoj upravi Murska Sobota u Sloveniji potvrdili su da se u jednoj od srednjih škola dogodio strašan incident. U 9.40 sati zaprimili su dojavu da nepoznata osoba nožem prijeti učenicima u školi. Na mjesto događaja odmah su upućeni policajci i kriminalisti, a prema prvim podacima, učenik je ozlijedio učenicu. Ona je lakše ozlijeđena, javili su iz policije, piše 24ur.

Prema izvješćima lokalnih medija, učenik prvog razreda Srednje zdravstvene škole u Murskoj Soboti navodno je tijekom nastave u školskom hodniku nožem porezao učenicu četvrtog razreda po licu i leđima. Škola je potvrdila izvanrednu situaciju, a ravnateljica Zlatka Lebar izjavila je za Vestnik da su učenici iz predostrožnosti zaključani u svojim učionicama. Dodala je kako, prema njezinim saznanjima, među učenicima nije bilo međusobnih sukoba te da počinitelj dosad nije bio evidentiran zbog nasilja, jer se smatra vrlo miroljubivom osobom.

Jedna učenica ispričala je za Vestnik da su ona i njezini razredni kolege najprije čuli vrištanje, a zatim je jedan kolega utrčao u učionicu i rekao da je jedan od učenika u hodniku imao nož u rukama. 'Sve se dogodilo vrlo brzo. Zatim su nam rekli da zaključamo vrata učionice, a profesor ih je potom dodatno osigurao i savjetovao nam da se maknemo od njih. Nakon toga čuli smo službeno priopćenje preko školskog razglasa', opisala je incident.

Širi se informacija i da su policajci u školskom WC-u pronašli nekoliko papira koji bi mogli biti povezani s ovim incidentom. Navodno je među njima i neki popis, piše Sobotainfo.

Policija je osumnjičenog uhitila u blizini škole. 'Na mjestu događaja nalazi se više policajaca i kriminalista koji su osigurali mjesto događaja i prikupljaju informacije te su se pobrinuli za sigurnost', dodali su.

Prema lokalnim medijima, učenici su već napustili školske prostorije, a nastava u Srednjoj zdravstvenoj školi Murska Sobota danas je obustavljena. Uprava škole učenike će o daljnjem razvoju situacije obavijestiti u narednim danima.