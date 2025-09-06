Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
MASOVNA UHIĆENJA

150 uhićenih u Londonu: Prosvjednici za Palestinu završili u pritvoru

Prosvjedi London
Foto: Reuters/Pixsell
1/3
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
06.09.2025.
u 23:18

"Protivim se genocidu. Podržavam Palestinsku akciju."

Britanska policija uhitila je oko 150 ljudi u subotu na prosvjedima podrške Palestinskoj akciji, u posljednjem nizu pritvaranja pristaša otkad je ovu propalestinsku skupinu britanska vlada proglasila terorističkom organizacijom. Prema zakonu o borbi protiv terorizma, Velika Britanija zabranila je Palestinsku akciju u srpnju nakon što su neki njezini članovi provalili u Kraljevsku zračnu bazu i oštetili vojne zrakoplove.

Skupina, koja je također ciljala oružane tvrtke u Britaniji koje surađuju s Izraelom, optužila je britansku vladu za sudioništvo u izraelskim ratnim zločinima u Gazi. Policija je uhitile stotine pristaša Palestinske akcije u proteklih nekoliko tjedana prema zakonu o borbi protiv terorizma, uključujući i više od 500 osoba u jednom danu prošli mjesec, od čega su mnogi uhićeni bili starosne dobi iznad 60 godina.

U subotu, stotine prosvjednika okupile su se u blizini parlamenta u središnjem Londonu kako bi prosvjedovale protiv zabrane djelovanja, dok su mnogi držali transparente na kojima je pisalo: "Protivim se genocidu. Podržavam Palestinsku akciju." Londonska metropolitanska policija rekla je da je pritvorila oko 150 ljudi za brojne prekršaje, uključujući i napad na policajce i podršku zabranjenoj organizaciji.

Ključne riječi
policija prosvjed Palestina uhićenje London

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još