150 uhićenih u Londonu: Prosvjednici za Palestinu završili u pritvoru

Britanska policija uhitila je oko 150 ljudi u subotu na prosvjedima podrške Palestinskoj akciji, u posljednjem nizu pritvaranja pristaša otkad je ovu propalestinsku skupinu britanska vlada proglasila terorističkom organizacijom. Prema zakonu o borbi protiv terorizma, Velika Britanija zabranila je Palestinsku akciju u srpnju nakon što su neki njezini članovi provalili u Kraljevsku zračnu bazu i oštetili vojne zrakoplove.

Skupina, koja je također ciljala oružane tvrtke u Britaniji koje surađuju s Izraelom, optužila je britansku vladu za sudioništvo u izraelskim ratnim zločinima u Gazi. Policija je uhitile stotine pristaša Palestinske akcije u proteklih nekoliko tjedana prema zakonu o borbi protiv terorizma, uključujući i više od 500 osoba u jednom danu prošli mjesec, od čega su mnogi uhićeni bili starosne dobi iznad 60 godina.

U subotu, stotine prosvjednika okupile su se u blizini parlamenta u središnjem Londonu kako bi prosvjedovale protiv zabrane djelovanja, dok su mnogi držali transparente na kojima je pisalo: "Protivim se genocidu. Podržavam Palestinsku akciju." Londonska metropolitanska policija rekla je da je pritvorila oko 150 ljudi za brojne prekršaje, uključujući i napad na policajce i podršku zabranjenoj organizaciji.