Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
BRUTALAN NAPAD

VIDEO Policija u Novom Sadu krenula na studente: Topovski udari i suzavac odjekivali kampusom

Sukob građana i policije ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Foto: Milan Maricic
1/41
VL
Autor
Večernji.hr
05.09.2025.
u 22:47

U Novom Sadu je mirni studentski prosvjed protiv policijske brutalnosti eskalirao u kaotične scene. Nakon što su se prosvjednici počeli razilaziti, specijalne jedinice policije iznenada su krenule u brutalnu akciju, koristeći suzavac, šok-bombe i pendreke kako bi rastjerale okupljene građane i studente iz sveučilišnog kampusa.

Veliki studentski prosvjed pod nazivom "Srbijo, da li se čujemo?", održan u petak navečer u Novom Sadu, pretvorio se u poprište žestokih sukoba nakon iznenadne i, prema svjedocima, potpuno nepotrebne intervencije policije. Tisuće studenata i građana okupilo se kod sveučilišnog kampusa kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog narušavanja autonomije sveučilišta i nedavnog upada policije na Filozofski fakultet i Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, gdje su početkom tjedna korištene šok-bombe. D

Iako je skup, kao i prosvjedi koji su se istovremeno održavali u Nišu, Kragujevcu, Valjevu i drugim gradovima diljem Srbije, protekao mirno, situacija je dramatično eskalirala nakon službenog dijela programa. Dok su se okupljeni počeli razilaziti, uslijedila je brutalna akcija policije koja je, kako javljaju reporteri s terena, krenula bez ikakvog povoda prema mirnim građanima.

Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije (MUP) netom prije intervencije priopćilo je kako ima saznanja da prosvjednici planiraju napasti policiju, no izvještaji neovisnih medija i izjave očevidaca govore suprotno. Prema svjedočanstvima, akcija je započela iznenadnim izlaskom dvadesetak policajaca iz zgrade Rektorata, koji su odmah počeli udarati ljude. "Potpuno nepotrebno izazvan incident od strane policije. Mi se mičemo, sklanjamo se, ali ovo je bilo potpuno iznenada. Onda su došla dva hummera prepuna policajaca. Spreman sam to posvjedočiti pred svim sudovima na svijetu", izjavio je za N1 jedan od građana koji se zatekao na licu mjesta. Ubrzo su se začuli snažni topovski udari, a zrakom se počeo širiti suzavac, izazivajući paniku među prosvjednicima koji su se maramama pokušavali zaštititi od kemijskih sredstava.

Scene koje su uslijedile opisane su kao nadrealne. Pripadnici Žandarmerije pod punom opremom za razbijanje demonstracija, potpomognuti oklopnim vozilima, sustavno su potiskivali građane van kampusa. Korišteni su pendreci, pirotehnička sredstva i šok-bombe, a u jednom trenutku poletjeli su i razni predmeti, pri čemu je pogođen i snimatelj televizije N1, kojeg je od ozljede spasila kaciga. Na snimkama koje su se proširile društvenim mrežama vidi se kako pripadnik MUP-a s leđa prilazi golorukom čovjeku i udara ga u dva navrata. Intenzitet bačenog suzavca bio je toliki da je, prema izvještajima, pozlilo i nekim policajcima unatoč zaštitnoj opremi.

Akcija policije nije bila usmjerena samo na rastjerivanje prosvjednika, već je rezultirala potpunim "čišćenjem" cijelog sveučilišnog kampusa. Policijske snage uklonile su ne samo studente i građane, već i medicinske timove sastavljene od liječnika i studenata medicine koji su bili organizirani kako bi pružali prvu pomoć ozlijeđenima. Kordoni su se formirali ispred njihovih punktova i prisilili ih da napuste područje, ostavljajući brojne građane bez mogućnosti saniranja posljedica suzavca i udaraca. Policijska vozila, uključujući i vozila Žandarmerije te jedno vozilo hitne pomoći, ostala su parkirana u Bulevaru cara Lazara, dok je policija satima patrolirala širim područjem oko kampusa, stvarajući atmosferu opsadnog stanja.

Ključne riječi
studenti Novi Sad prosvjed Srbija

Komentara 12

Pogledaj Sve
Avatar Le-Freak
Le-Freak
23:31 05.09.2025.

Samo jako, i jedni i drugi nedajte se!

JE
Jegermeister
22:55 05.09.2025.

Evo počelo je… kokice, piće, daljinski za TV i dobar naslonjač. Ništa ljepše.

Avatar Forumas
Forumas
23:28 05.09.2025.

vise im se susjedi ne daju tuci pa tuku svoj narod, tako i treba, samo zestoko.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još