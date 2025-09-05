VIDEO Policija u Novom Sadu krenula na studente: Topovski udari i suzavac odjekivali kampusom

Veliki studentski prosvjed pod nazivom "Srbijo, da li se čujemo?", održan u petak navečer u Novom Sadu, pretvorio se u poprište žestokih sukoba nakon iznenadne i, prema svjedocima, potpuno nepotrebne intervencije policije. Tisuće studenata i građana okupilo se kod sveučilišnog kampusa kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog narušavanja autonomije sveučilišta i nedavnog upada policije na Filozofski fakultet i Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, gdje su početkom tjedna korištene šok-bombe. D

Policajci, suzavci i pendreci nisu bili dovoljni pa ste krenuli i da se zalećete u ljude i gazite ih??? pic.twitter.com/U0bEcMuVZf — MFNS blokada (@blokada_mfns) September 5, 2025

Iako je skup, kao i prosvjedi koji su se istovremeno održavali u Nišu, Kragujevcu, Valjevu i drugim gradovima diljem Srbije, protekao mirno, situacija je dramatično eskalirala nakon službenog dijela programa. Dok su se okupljeni počeli razilaziti, uslijedila je brutalna akcija policije koja je, kako javljaju reporteri s terena, krenula bez ikakvog povoda prema mirnim građanima.

Happening now in Novi Sad, excessive quantities of tear gas used against protesters. Footage by @n1srbija also shows unnecessary force — an officer striking a protester with a baton while he posed no threat.



pic.twitter.com/gE0zqsWtq0 — Marija Ristić (@Marien__R) September 5, 2025

Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije (MUP) netom prije intervencije priopćilo je kako ima saznanja da prosvjednici planiraju napasti policiju, no izvještaji neovisnih medija i izjave očevidaca govore suprotno. Prema svjedočanstvima, akcija je započela iznenadnim izlaskom dvadesetak policajaca iz zgrade Rektorata, koji su odmah počeli udarati ljude. "Potpuno nepotrebno izazvan incident od strane policije. Mi se mičemo, sklanjamo se, ali ovo je bilo potpuno iznenada. Onda su došla dva hummera prepuna policajaca. Spreman sam to posvjedočiti pred svim sudovima na svijetu", izjavio je za N1 jedan od građana koji se zatekao na licu mjesta. Ubrzo su se začuli snažni topovski udari, a zrakom se počeo širiti suzavac, izazivajući paniku među prosvjednicima koji su se maramama pokušavali zaštititi od kemijskih sredstava.

⚔️RATNA ZONA: Novi Sad⚔️

Ratni izveštači: novinari N1. 👏👏👏pic.twitter.com/3WGA2FqUuc — Aθαμαη ζαΓλιβλιαηςκι (@atamanzagliblje) September 5, 2025

Scene koje su uslijedile opisane su kao nadrealne. Pripadnici Žandarmerije pod punom opremom za razbijanje demonstracija, potpomognuti oklopnim vozilima, sustavno su potiskivali građane van kampusa. Korišteni su pendreci, pirotehnička sredstva i šok-bombe, a u jednom trenutku poletjeli su i razni predmeti, pri čemu je pogođen i snimatelj televizije N1, kojeg je od ozljede spasila kaciga. Na snimkama koje su se proširile društvenim mrežama vidi se kako pripadnik MUP-a s leđa prilazi golorukom čovjeku i udara ga u dva navrata. Intenzitet bačenog suzavca bio je toliki da je, prema izvještajima, pozlilo i nekim policajcima unatoč zaštitnoj opremi.

⚔️RATNA ZONA: Novi Sad

Ne, više ne važi "Kosovo je Srbija", sada je na snazi "Srbija je Kosovo", sa sve Kurtijevom policijom. 🤬🤬🤬pic.twitter.com/Qm50rHCsbS — Aθαμαη ζαΓλιβλιαηςκι (@atamanzagliblje) September 5, 2025

Akcija policije nije bila usmjerena samo na rastjerivanje prosvjednika, već je rezultirala potpunim "čišćenjem" cijelog sveučilišnog kampusa. Policijske snage uklonile su ne samo studente i građane, već i medicinske timove sastavljene od liječnika i studenata medicine koji su bili organizirani kako bi pružali prvu pomoć ozlijeđenima. Kordoni su se formirali ispred njihovih punktova i prisilili ih da napuste područje, ostavljajući brojne građane bez mogućnosti saniranja posljedica suzavca i udaraca. Policijska vozila, uključujući i vozila Žandarmerije te jedno vozilo hitne pomoći, ostala su parkirana u Bulevaru cara Lazara, dok je policija satima patrolirala širim područjem oko kampusa, stvarajući atmosferu opsadnog stanja.