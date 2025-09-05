Izrael se priprema za aneksiju Zapadne obale: Otkriven plan ekstremističkog ministra nacionalne sigurnosti

Dok je svijet usredotočen na Pojas Gaze, izraelska vojska priprema se za aneksiju Zapadne obale. U četvrtak je odobren 'plan za hitne slučajeve“ koji omogućuje premještanje snaga s drugih frontova na okupiranu Zapadnu obalu u slučaju napada tijekom rujna. Riječ je o odgovoru na međunarodno osporavani plan aneksije. Izraelski Kanal 14 izvijestio je da je ministar obrane Yisrael Katz zatražio izradu plana, koji je potom odobrio načelnik Glavnog stožera Eyal Zamir. Plan predviđa „zamrzavanje operacija u Pojasu Gaze i premještanje snaga na Zapadnu obalu ako se ondje dogode napadi, s ciljem kontrole situacije“.

Isto tako, izraelske sigurnosne službe smatraju rujan „osjetljivim mjesecom“, jer se podudara sa zasjedanjem Opće skupštine UN-a i mogućim događajima vezanim uz priznanje palestinske države. Desničarska izraelska vlada nastavlja s planovima aneksije Zapadne obale, navodno kao odgovor na najave zemalja poput Francuske, Velike Britanije, Australije, Kanade i Belgije da će tijekom sjednice UN-a 9. rujna priznati Državu Palestinu.

Ministar financija Bezalel Smotrich javno govorio kako Izrael planira anektirati 82 posto Zapadne obale, naglašavajući kako je potrebno „spriječiti uspostavu palestinske države“. Anketa koju je proveo izraelski Kanal 14 otkrila je da 20 od 24 ministra vlade podržava ono što Izrael naziva „trenutnim nametanjem suvereniteta“ nad okupiranom Zapadnom obalom, dok je Izraelska opća sigurnosna služba (Shin Bet) upozorila na znakove kolapsa Palestinske uprave.

Izraelski Kanal 13 javio je da je premijer Benjamin Netanyahu, predsjedao sastankom o situaciji na Zapadnoj obali, dok Francuska istodobno podržava priznanje palestinske države. Razmatra se i mogućnost oduzimanja dodatnih sredstava i poreznih prihoda Palestinskoj upravi te uvođenje drugih sankcija. U tom kontekstu, izraelski list Israel Hayom otkrio je plan ekstremističkog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira kojim bi se brodovi međunarodne flotile odmah konfiscirali i prenijeli u vlasništvo izraelske policije, dok bi se aktivisti suočili s dugotrajnim zatvaranjem u uvjetima poput onih u zatvorima Ketziot i Damon.

Istodobno, talijanska premijerka Giorgia Meloni obećala je da će poduzeti sve mjere za sigurnost svojih građana uključenih u „Globalnu flotilu otpornosti“. Izjavu je dala u četvrtak na Facebooku, odgovarajući na pitanje Elly Schlein, čelnice Demokratske stranke, o zaštiti talijanskih sudionika. „Inicijativa može imati simbolički ili politički karakter, ali talijanska vlada uvijek će poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurala zaštitu svojih građana u inozemstvu“, poručila je Meloni.

U povezanim događajima, izraelski ministar energetike Eli Cohen kazao je da „između rijeke Jordan i mora postoji prostor samo za jednu državu – Izrael“, ocijenivši nametanje suvereniteta nad Zapadnom obalom povijesnim pravom i sigurnosnom nužnošću. U međuvremenu, dok brodovi s aktivistima približava obalama Pojasa Gaze, švedska aktivistica Greta Thunberg izrazila je ogorčenje zbog neuspjeha međunarodne zajednice da zaustavi humanitarnu tragediju. Sudjeluje u „Globalnoj flotili otpornosti“, koja pokušava probiti izraelsku pomorsku blokadu Gaze. „Ovo je najmanje što mogu učiniti dok se Palestinci suočavaju s glađu“, izjavila je za Middle East Eye, dodavši da je „zgrožena šutnjom onih koji ne priznaju genocid niti sudjeluju u prosvjedima, dok se ljudi bore za preživljavanje“.

Flotila „Steadfastness“ isplovila je iz Španjolske početkom tjedna kako bi dostavila humanitarnu pomoć u Gazu. Uz Thunberg, u njoj sudjeluju američka glumica Susan Sarandon, irski glumac Liam Cunningham, portugalska političarka Mariana Mortágua, bivša gradonačelnica Barcelone Ada Colau i Mandla Mandela, unuk Nelsona Mandele.