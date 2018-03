'Stop nepotizmu: Plenković se ruga Hrvatskoj zapošljavanjem brata svoje žene'

SDP se oglasio priopćenjem nakon što se pojavila informacija kako je Ivan Maslać, brat premijerove supruge, postao direktorom komercijalnih poslova u Zračnoj luci Dubrovnik. Prenosimo ga u cijelosti:

- SDP želi upozoriti hrvatsku javnost na najnoviji slučaj nepotizma na najvišoj razini, u režiji premijera Andreja Plenkovića osobno.

Ivan Maslać, brat premijerove supruge, imenovan na funkciju direktora komercijalnih poslova u Zračnoj luci Dubrovnik, koja je u većinskom vlasništvu države.

Na to ga je mjesto postavio novi šef Zračne Luke Dubrovnik - Frano Luetić, inače, brat HDZ-ove europarlamentarke Dubravke Šuice. Luetića je pak, za novog direktora Zračne Luke Dubrovnik, s plaćom od oko 20.000 kuna, imenovao sam premijer Plenković, krajem siječnja.

Zanimljivo je i to da je Maslać prije samo mjesec dana postao zamjenik pročelnika nedavno osnovanog Odjela za izgradnju i upravljanje projektima u gradu Dubrovniku, kojeg vodi HDZ.

Svjedoci smo, dakle, cijele mreže HDZ-ovog uhljebljivanja na najvišoj razini, dogovaranja zapošljavanja bez natječaja, izvlačenja visokih plaća iz gradske blagajne, odnosno tvrtke u državnom vlasništvu.

Ono što se nedavno odigralo s bratom ministrice Obuljen Korinžek, na što je SDP također upozoravao, sada se opet ponavlja.

Podsjećamo, brat ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek, Tonko Obuljen, nedavno je imenovan za čelnika HAKOM-a.

Suprug ministrice kulture također je zaposlenik tog ministarstva.

Brat ministra Gorana Marića trebao je postati član Uprave HŽ Putničkog prijevoza.

Brat ministra Marka Pavića isto je dobro prošao u režiji HDZ-a: troje članova njegove udruge ISUM zaposleno je u Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva, a nakon toga je spomenuta udruga od te zaklade dobila 100.000 kuna… I tako dalje.



To je HDZ-ov model funkcioniranja. To je tema koju će premijer Plenković sigurno pokušati izbjeći ovih dana, sakriti pod tepih, ali mi mu to ne smijemo dozvoliti.

Predsjednik HDZ-a, Andrej Plenković osobno svojim primjerom svjedoči koji su kriteriji za zapošljavanje u njegovoj viziji Hrvatske ključni. To su rođačke veze i pripadanje njegovom klijentelističkom krugu. To je budućnost kakvu on nudi Hrvatskoj, to je razlog zbog kojeg stručnjaci koji nisu „rođaci“ i koji nemaju HDZ iskaznicu ne dolaze do posla i odlaze iz Hrvatske. Umjesto reformama oni se bave umrežavanjem rođaka i sređivanjem visokih plaća za odabrane sa stranačkom iskaznicom.

SDP neće i ne može pristati na HDZ-ov model vođenja Hrvatske u propast. Ovom bahatom uhljebništvu mora se reći dosta, stoji u priopćenju SDP-a.