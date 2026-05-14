Trump sprema 'Teški čekić': Pentagon razmatra novu fazu rata

Napetosti između Irana i SAD-a dosegnule su novu razinu nakon tjedana krhkog primirja i napetih pregovora koji su se odvijali posredstvom Pakistana. Dok Washington pojačava pritisak, a Teheran odbija zahtjeve, raste strah od nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku. U središtu spora između Irana i SAD-a nalazi se pet ključnih pitanja: iranski program obogaćivanja uranija, sudbina zaliha visoko obogaćenog uranija, sigurnost i kontrola Hormuškog tjesnaca, aktivnosti iranskih regionalnih saveznika i program balističkih raketa. Američki predsjednik Donald Trump opisao je najnoviji iranski odgovor na američki prijedlog kao "potpuno neprihvatljiv", ponavljajući da SAD nikada neće dopustiti Iranu razvoj nuklearnog oružja.