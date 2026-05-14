Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 16
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DALEKO OD KOMPROMISA

Trump sprema 'Teški čekić': Pentagon razmatra novu fazu rata

Autor
Hassan Haidar Diab
14.05.2026.
u 06:03

Obvezu dobivanja odobrenja Kongresa za nastavak rata na Bliskom istoku Trump bi mogao pokušati zaobići promjenom naziva vojne operacije

Napetosti između Irana i SAD-a dosegnule su novu razinu nakon tjedana krhkog primirja i napetih pregovora koji su se odvijali posredstvom Pakistana. Dok Washington pojačava pritisak, a Teheran odbija zahtjeve, raste strah od nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku. U središtu spora između Irana i SAD-a nalazi se pet ključnih pitanja: iranski program obogaćivanja uranija, sudbina zaliha visoko obogaćenog uranija, sigurnost i kontrola Hormuškog tjesnaca, aktivnosti iranskih regionalnih saveznika i program balističkih raketa. Američki predsjednik Donald Trump opisao je najnoviji iranski odgovor na američki prijedlog kao "potpuno neprihvatljiv", ponavljajući da SAD nikada neće dopustiti Iranu razvoj nuklearnog oružja.

Ključne riječi
obavještajci Trump rat Iran

Komentara 4

Pogledaj Sve
SK
SkvikiZg
07:26 14.05.2026.

Trump je od USA napravl zamlju kojoj se svi smiju a doživel je sad u Kini veliki poraz. Kim mu je u lice rekal da bi mogli dojti u sukob zbog Tajwana

KI
Kontra indoktriniran
06:49 14.05.2026.

Vdjet ćemo poslije Kine, a tamo je počelo prilično oštro za kineske pojmove. Tukidid. Jasno je, Trump traži spas, ali Xi više ne mora žuriti: Summit u Pekingu potvrđuje koliko se svijet promijenio - od američkog stoljeća prema kineskoj eri.. Trump dolazi po dogovor koji može doma pokazati, ali Peking danas zna da vrijeme, tržišta i karte svijeta sve više rade za njega. Zato Kina posrnulom Trumpu ne smije pokloniti ni pobjedu ni spas.

Avatar majkarusija
majkarusija
07:09 14.05.2026.

Trump je bio i previše strpljiv. Hassane držite gaće.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!