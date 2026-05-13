Novi veliki uspjeh grupe Lelek na Euroviziji! Hrvatska prestigla favorite, više pregleda imala samo jedna država

Hrvatske predstavnice na Euroviziji, grupa Lelek, svojim su nastupom u prvoj polufinalnoj večeri izazvale lavinu reakcija. Video njihove izvedbe pjesme "Andromeda" u kratkom je roku prikupio oko 165.000 pregleda na službenom YouTube kanalu natjecanja, čime se Hrvatska pozicionirala u sam vrh po interesu publike.

Više od 1600 komentara i 10.000 lajkova svjedoče o oduševljenju fanova, od kojih mnogi ističu kako su im se svidjeli atmosferičan nastup, mračna vizualna estetika i snažna energija. "Jeza. Ovako izgleda pravi filmski nastup", glasi jedan od najpopularnijih komentara, dok drugi obožavatelj poručuje: "Ovo je čista umjetnost. Vrijeme je da pobijedite", ne skrivaju oduševljenje eurovizijski fanovi.

Impresivna gledanost stavila je Hrvatsku ispred tradicionalnih eurovizijskih sila i nekih od ovogodišnjih favorita. Naime, nastup grupe Lelek nadmašio je po broju pregleda zemlje poput Švedske, Izraela, Srbije i Poljske, koje tradicionalno imaju snažnu bazu obožavatelja. U trenutku pisanja više pregleda ima samo grčki predstavnik Akylas s pjesmom "Ferto", koji je skupio oko 330.000 pregleda. Odmah iza Grčke i Hrvatske smjestile su se Italija s oko 150.000 te Finska sa 145.000 pregleda.

FOTO Grupa LELEK zasjala na Tirkiznom tepihu Eurosonga, pogledajte kako je bilo

Podsjetimo, Grupa Lelek, koju čine Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Marina Ramljak, Lara Brtan i Inka Večerina Perušić, svojim je upečatljivim nastupom u crveno-bijelim haljinama osigurala mjesto među deset finalista iz prve polufinalne večeri. Uz Hrvatsku, u finale su prošle i Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva te Poljska. Djevojke su nam se nakon proglašenja odmah javile videoporukom koju možete pogledati OVDJE ili u nastavku teksta te zahvalile svima na podršci.