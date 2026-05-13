PLJUŠTE POHVALE

Novi veliki uspjeh grupe Lelek na Euroviziji! Hrvatska prestigla favorite, više pregleda imala samo jedna država

Grupa Lelek nastupila u prvom polufinalu Eurosonga 2026.
Foto: Jens Büttner/PIXSELL
Matija Petek
13.05.2026.
u 08:34

Nakon prve polufinalne večeri ovogodišnje Eurovizije, nastup hrvatskih predstavnica, grupe Lelek, s pjesmom "Andromeda" postao je jedan od najgledanijih na službenom YouTube kanalu

Hrvatske predstavnice na Euroviziji, grupa Lelek, svojim su nastupom u prvoj polufinalnoj večeri izazvale lavinu reakcija. Video njihove izvedbe pjesme "Andromeda" u kratkom je roku prikupio oko 165.000 pregleda na službenom YouTube kanalu natjecanja, čime se Hrvatska pozicionirala u sam vrh po interesu publike.

Više od 1600 komentara i 10.000 lajkova svjedoče o oduševljenju fanova, od kojih mnogi ističu kako su im se svidjeli atmosferičan nastup, mračna vizualna estetika i snažna energija. "Jeza. Ovako izgleda pravi filmski nastup", glasi jedan od najpopularnijih komentara, dok drugi obožavatelj poručuje: "Ovo je čista umjetnost. Vrijeme je da pobijedite", ne skrivaju oduševljenje eurovizijski fanovi. 

Impresivna gledanost stavila je Hrvatsku ispred tradicionalnih eurovizijskih sila i nekih od ovogodišnjih favorita. Naime, nastup grupe Lelek nadmašio je po broju pregleda zemlje poput Švedske, Izraela, Srbije i Poljske, koje tradicionalno imaju snažnu bazu obožavatelja. U trenutku pisanja više pregleda ima samo grčki predstavnik Akylas s pjesmom "Ferto", koji je skupio oko 330.000 pregleda. Odmah iza Grčke i Hrvatske smjestile su se Italija s oko 150.000 te Finska sa 145.000 pregleda.

Podsjetimo, Grupa Lelek, koju čine Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Marina Ramljak, Lara Brtan i Inka Večerina Perušić, svojim je upečatljivim nastupom u crveno-bijelim haljinama osigurala mjesto među deset finalista iz prve polufinalne večeri. Uz Hrvatsku, u finale su prošle i Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva te Poljska. Djevojke su nam se nakon proglašenja odmah javile videoporukom koju možete pogledati OVDJE ili u nastavku teksta te zahvalile svima na podršci. 

Lelek nakon proglašenja: 'Hvala svima na ljubavi'
Hrvatska Lelek Eurovizija showbiz

SP
Spezzi
13:36 13.05.2026.

a gdje vam je onaj junačina od prošle godine što je ukrao titulu pa se na silu ugurao u bus za freak show

