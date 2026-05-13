Stojković i Beljo napravili show pred Dalićevim očima. Poslali su mu jasnu poruku...

Najveća razlika u između sudionika ovogodišnjeg finala Hrvatskog nogometnog kupa uoči utakmice bila je ona u značaju kojeg je ovaj dvoboj nosio za jedne u odnosu na druge. Dok je za Dinamo ova utakmica značaj nosila isključivo u kontekstu osvajanja trofeja, za Rijeku je donosila i još jednu dodatnu mogućnost - početak iduće europske sezone u Europskoj ligi umjesto u Konferencijskoj ligi. Dakle, jedan dodatan europski 'padobran.
Na terenu je, pak, izgledalo kao da je situacija obrnuta, kao da Dinamo igra za nešto više. Uzevši u obzir spomenute uloge, Rijeka je u ovu utakmicu ušla kukavički, o čemu najbolje govori činjenica da je momčad Victora Sancheza u prvih 20 minuta dvoboja čak četiri puta pri izgradnji napada jednostavno napamet ispucala loptu prema naprijed. Bez ikakve ideje. Bez ikakvog plana. Bez ikakve vizije.
Dinamo je pokazao ne samo bolju kvalitetu, ne samo bolju taktičku ideju, već i daleko bolji pristup utakmici, i bilo je samo pitanje vremena kada će plavi to kazniti
