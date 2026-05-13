Stojković i Beljo napravili show pred Dalićevim očima. Poslali su mu jasnu poruku...

Najveća razlika u između sudionika ovogodišnjeg finala Hrvatskog nogometnog kupa uoči utakmice bila je ona u značaju kojeg je ovaj dvoboj nosio za jedne u odnosu na druge. Dok je za Dinamo ova utakmica značaj nosila isključivo u kontekstu osvajanja trofeja, za Rijeku je donosila i još jednu dodatnu mogućnost - početak iduće europske sezone u Europskoj ligi umjesto u Konferencijskoj ligi. Dakle, jedan dodatan europski 'padobran.



Na terenu je, pak, izgledalo kao da je situacija obrnuta, kao da Dinamo igra za nešto više. Uzevši u obzir spomenute uloge, Rijeka je u ovu utakmicu ušla kukavički, o čemu najbolje govori činjenica da je momčad Victora Sancheza u prvih 20 minuta dvoboja čak četiri puta pri izgradnji napada jednostavno napamet ispucala loptu prema naprijed. Bez ikakve ideje. Bez ikakvog plana. Bez ikakve vizije.