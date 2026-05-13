Atena digla uzbunu, pronašli dron s eksplozivom kod popularnog turističkog odredišta: 'Nećemo to dopustiti'

Grčka prosvjeduje zbog neeksplodiranog ukrajinskog drona pronađenog u njezinim vodama, bojeći se da bi se rat mogao proširiti na Sredozemno more dok kijevske snage love "flotu u sjeni" koja prevozi rusku naftu. Dron tipa Magura, koji je još uvijek nosio eksploziv, prošlog je tjedna uočio ribar u blizini otoka Lefkade, popularnog turističkog odredišta. Dron je pronađen u špilji. Grčki ministar obrane Nikos Dendias potvrdio je u utorak da je dron ukrajinskog podrijetla i pokrenuo to pitanje tijekom obrambenog vijeća EU u Bruxellesu, nazvavši ga "izuzetno ozbiljnim incidentom".

Ministar vanjskih poslova Giorgos Gerapetritis također se požalio na dron na sastanku s kolegama iz EU-a tijekom Vijeća za vanjske poslove u ponedjeljak, rekavši da će Atena odgovoriti diplomatskim prosvjedima. Atena "neće dopustiti razvoj ratnih operacija u široj mediteranskoj regiji, a posebno prema Grčkoj", rekao je. Grčke oružane snage nadziru istragu i pripremaju izvješće. Dva glavna scenarija koja se istražuju su da je dron ili spušten u područje s trgovačkog broda ili da je lansiran iz ukrajinske baze u Misrati, u zapadnoj Libiji, prema grčkim dužnosnicima.

Ovo nije prvi put da je Atena pogođena ukrajinskim naporima da uguše prihode predsjednika Vladimira Putina od nafte. Prošlog ožujka, brod u vlasništvu grčke tvrtke pogođen je ukrajinskim dronom kod obale Novorossijska, gdje je utovarivao rusku naftu.

"Pretpostavlja se da je ovaj udar možda povezan s odlukama koje su donesene kako bi se djelomično dopustio transport ruske nafte tijekom mjesec dana", rekao je grčki ministar pomorstva Vassilias Kikilas u ožujku, te nazvao "neprihvatljivim i vrlo opasnim" ciljati brodove koji plove pod grčkom zastavom ili prevoze grčke posade. Kijev vrši pritisak za smanjenje ruskih prihoda od nafte, što tankere koji pomažu Moskvi čini glavnom metom.

U ovom slučaju, Kijev je izjavio da nema informacija o dronu. "Nema dokaza da pripada ukrajinskim operaterima pomorskih dronova. Otvoreni smo za suradnju s grčkom stranom kako bismo razjasnili okolnosti incidenta, ako s njihove strane budu upućeni relevantni zahtjevi", rekao je novinarima u utorak glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova Georhii Tyhii.

Kijev se, međutim, više puta žalio da grčka divovska tankerska flota pomaže Rusiji. Na početku rata, tadašnji ukrajinski veleposlanik u Ateni, Serhij Šutenko, rekao je da je „novac određenih brodarskih tvrtki umrljan krvlju“. S druge strane, incident bi sada mogao narušiti javni imidž konzervativne vlade Nove demokracije, budući da je Atena u proteklih pet godina uvelike pomogla Ukrajini, prekinuvši tradicionalno bliske veze s Rusijom, piše Politico.

Vlada se sada suočava s kritikama oporbenih stranaka diljem političkog spektra, koje primjećuju da se Grčka čini potpuno nezaštićenom, s neadekvatnim nadzorom svojih teritorijalnih voda. Kyriakos Velopoulos, vođa ultranacionalističke stranke Grčko rješenje, koja se smatra bliskom Rusiji, rekao je: "Zelenski nikada nije bio prijatelj Grčke, on je oduvijek bio njezin neprijatelj".

Međutim, vidio je i svijetlu stranu, napominjući da će njegova stranka "uzeti dron, izvršiti njegov reverzni inženjering i masovno proizvoditi ove vrste dronova". Nepovjerenje između Grčke i Ukrajine nije novost. Neke zemlje EU vrše pritisak na Atenu da isporuči borbene zrakoplove Ukrajini, ali Atena je nevoljka.

Prošlog studenog, Atena i Kijev dogovorili su zajedničku proizvodnju bespilotnih mornaričkih dronova. No, čini se da je sporazum naišao na prepreku, posebno zato što Ukrajina želi zadržati utjecaj na to kako će grčke oružane snage koristiti sustave. Atena to vidi kao način da Ukrajina zadrži prednost u odnosima s Turskom.