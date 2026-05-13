Od Slovenije preuzeti posmrtni ostatci žrtava iz 2. svjetskog rata

U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja danas je u Mariboru održana primopredaja posmrtnih ostaka prvih 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata i poratnog razdoblja. Dočeku posmrtnih ostataka na graničnom prijelazu Macelj nazočio je ministar Tomo Medved, zajedno s vojnim ordinarijem Jurom Bogdanom, koji je predvodio molitvu i blagoslov.

Uoči tog događaja, iz Ministarstva su nam ponovili kako je riječ tek o prvoj primopredaji te kako će se suradnja sa Slovenijom na ekshumaciji i preuzimanju posmrtnih ostataka nastaviti. Potvrdili su nam i kako nakon preuzimanja ovih posmrtnih ostataka slijedi detaljna antropološka obrada, dok identifikacija neće biti moguća zbog fragmentiranosti posmrtnih ostataka. Nakon antropološke obrade posmrtni će ostaci, dakle, vjerojatno biti pokopani u zajedničku grobnicu.

Preuzimanje prvih 500 posmrtnih ostataka iz Slovenije ministar Medved najavio je još u travnju, kada je posjetio lokaciju Crnogrob u općini Škofja Loka, gdje se provode terenska istraživanja grobišta iz Drugog svjetskog rata i poraća. Istaknuo je tada kako će preuzimanje posmrtnih ostataka iz grobišta u Sloveniji ubuduće biti redovit proces. Podsjetio je i kako je broj masovnih grobišta i žrtava za kojima se traga i dalje velik, kako u Hrvatskoj tako i izvan njezinih granica, te poručio: "Nećemo odustajati."

Iz njegova ministarstva istodobno je priopćeno kako je u proteklih deset godina istraženo više od 630 lokacija diljem Hrvatske, ekshumacije su provedene na više od 90 lokacija u 16 županija, ekshumirano je više od 2200 posmrtnih ostataka žrtava, a za njih 2046 organiziran je dostojanstven posljednji ispraćaj.

Suradnja sa Slovenijom provodi se, pak, putem zajedničkog povjerenstva za pitanja uređenje vojnih groblja, ekshumacija i identifikacije posmrtnih ostataka, kroz koje je u srpnju prošle godine i dogovoreno da će Hrvatska preuzeti ekshumirane posmrtne ostatke iz masovnih grobnica na području Slovenije za koje je nedvojbeno utvrđeno da pripadaju hrvatskim žrtvama.

Za grobnice u kojima nedostaju potpune informacije o pripadnosti žrtava dogovorena je, pak, zajednička uključenost hrvatskih i slovenskih stručnih timova u daljnje ekshumacije i pronalazak grobnica.