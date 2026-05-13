KAUFMANOVO čudo na HRT 3

Večeras gledamo možda najdepresivniji film ikada snimljen: Zašto je ovo remek-djelo opasno gledati

13.05.2026.
u 10:48

Kada je cijenjeni scenarist Charlie Kaufman odlučio debitirati kao redatelj, stvorio je djelo koje i danas, godinama nakon premijere, slovi kao jedno od najkompleksnijih i emocionalno najiscrpljujućijih filmskih iskustava. "Sinegdoha, New York" nije film koji se gleda, to je film koji se preživljava, a u njegovu središtu je genijalna i potresna uloga pokojnog Philipa Seymoura Hoffmana

Priča filma "Sinegdoha, New York" koji se večeras prikazuje na HRT 3, prati Cadena Cotarda (Philip Seymour Hoffman), kazališnog redatelja iz Schenectadya u New Yorku, čiji se život polako, ali sigurno raspada.

Pati od niza misterioznih i bizarnih bolesti, a njegov brak s umjetnicom Adele (Catherine Keener) propada. Nakon što ga ona napusti i s njihovom kćeri Olive odseli u Berlin, Cadenov svijet se urušava. U jeku egzistencijalne krize, događa se preokret: dobiva prestižnu MacArthur stipendiju, takozvanu "nagradu za genije", koja mu daje neograničena financijska sredstva da stvori svoje životno djelo. Vođen potrebom da pronikne u istinu vlastitog postojanja, odlučuje postaviti predstavu koja će biti brutalno realističan i iskren prikaz njegova života.

Ono što počinje kao ambiciozan umjetnički projekt pretvara se u opsesivni, desetljećima dug pothvat smješten u golemo skladište koje Caden pretvara u repliku New Yorka u stvarnoj veličini. Granice između stvarnosti i fikcije počinju se brisati dok Caden inzistira na apsolutnom realizmu. Angažira glumce da glume ljude iz njegova života, uključujući i glumca Sammyja (Tom Noonan) koji preuzima ulogu samog Cadena. Kako godine prolaze, predstava postaje sve veća i složenija; gradi se skladište unutar skladišta, glumci koji glume glumce ulaze u priču, a Cadenov pokušaj da kroz umjetnost shvati život pretvara se u beskrajni labirint autorefleksije, žaljenja i potrage za smislom koji neprestano izmiče.

U srži filma leži pitanje s kojim se Charlie Kaufman suočio kada su ga producenti zamolili da snimi horor: što je uistinu najstrašnije? Njegov odgovor nisu bili duhovi ili čudovišta, već neumoljiva činjenica smrtnosti i neizbježnost prolaznosti. Caden je utjelovljenje te tjeskobe, okorjeli hipohondar čije prezime, Cotard, aludira na rijedak psihijatrijski poremećaj u kojem osoba vjeruje da je već mrtva. Cijeli film prožet je osjećajem propadanja, od Cadenovih fizičkih boljki do raspadajućeg grada izvan skladišta. To je moderan memento mori, podsjetnik na smrt koji glavnog junaka ne inspirira da živi punim plućima, već ga paralizira u beskonačnoj analizi vlastitog neuspjeha.

Nakon premijere 2008. godine, film je podijelio kritičare kao rijetko koji. Dok su ga neki odbacili kao pretencioznog i nerazumljivog, drugi su ga proglasili vizionarskim ostvarenjem. Legendarni kritičar Roger Ebert nazvao ga je najboljim filmom desetljeća, opisujući ga kao djelo koje se "bavi ničim manjim od ljudskog života i načina na koji on funkcionira". Iako je bio komercijalni neuspjeh koji je Kaufmanu otežao pronalazak financija za buduće projekte, "Sinegdoha, New York" s vremenom je stekao kultni status i danas se redovito nalazi na listama najboljih filmova 21. stoljeća.

Sam naslov filma igra je riječi koja spaja Schenectady, grad u kojem priča počinje, i sinegdohu, stilsku figuru u kojoj dio predstavlja cjelinu. To je ključ za razumijevanje Kaufmanove filozofije. Cadenov mikrosvemir, njegova predstava, postaje odraz cjelokupnog ljudskog postojanja. Njegova bol, usamljenost i potraga za ljubavlju i smislom nisu samo njegove, već univerzalne. Film na kraju sugerira da "svatko jest svatko". Da bismo razumjeli druge, ne moramo mapirati čitavo čovječanstvo; dovoljno je zaroniti duboko u jedno biće, pa makar to bili i mi sami.

Kaufmanov svijet ispunjen je nadrealnim slikama koje se urežu u pamćenje. Najpoznatija je kuća koju kupuje Cadenova simpatija Hazel (Samantha Morton), a koja je neprestano u plamenu. "Velika je to odluka, kako čovjek želi umrijeti", hladno joj kaže agentica za nekretnine. Goruća kuća nije samo metafora za Hazelin unutarnji nemir, već i za ljudsko stanje – svi živimo u kući koja gori, svjesni da je kraj ugrađen u sam početak. Ta se ideja suprotstavlja umjetničkim svjetovima Cadena i njegove bivše supruge Adele: ona stvara minijaturne slike vidljive samo pod povećalom, dok on gradi nemoguće veliku repliku stvarnosti. Oboje pokušavaju uhvatiti život, no on im bježi, previše sitan ili previše golem da bi stao u okvire umjetnosti.

"Sinegdoha, New York" zahtjevno je, pa i bolno filmsko iskustvo. To je film koji ne nudi lake odgovore ni utjehu. Umjesto toga, pruža brutalno iskren, duboko human i na trenutke crnohumoran pogled na složenost života. Uz maestralnu izvedbu Philipa Seymoura Hoffmana, koja se s pravom smatra jednom od najboljih u njegovoj karijeri, ovo je djelo koje vas izaziva, iscrpljuje i na kraju obogaćuje. To je film koji ostaje s gledateljem dugo nakon odjavne špice, kao tihi podsjetnik na naše strahove, nade i neizbježan kraj.

MK
mksdk
15:54 13.05.2026.

Tema: Ateist traga za smislom života. Stvarnost: U ateizmu ga nema, posljedično, i sama potraga je za ateistu besmislena. Put k izlazu: Spoznaja da je ateizam lažna vjera.

AN
AndyTexas
12:07 13.05.2026.

Vrlo dobra kritika, uvjerila me da je film isprazno i besmisleno djelo na koje ne valja trošiti vrijeme ako je ograničeno. Čak mi je pomalo žao i vremena potrošenog na čitanje cijele kritike.

SI
Sivooki
13:41 13.05.2026.

Dakle...čitava se ta besperspektivna priča je riješena činjenicom zauzetosti za druge i , možda, vjerom u Boga ...?

Zagreb: Premijerno predstavljanje filma "Nepoznata Zagorka"
Nepoznati detalji o prvoj hrvatskoj novinarki

Projekcija nagrađivanog Večernjakovog filma o Zagorki uvod je u novu premijeru HNK Varaždina

Nakon projekcije filma "Nepoznata Zagorka" na Sceni Večerk u HNK Varaždin, održat će se i razgovor u kojem sudjeluju Paolo Tišljarić, redatelj predstave “Kamen na cesti” čija je premijera u petak, Radmila Kovačević, autorica filma i moderatorica razgovora, Petra Balija, urednica posebnih projekata i video sadržaja Večernjeg lista, Senka Bulić, intendantica HNK Varaždin i Lada Kaštelan, autorica dramatizacije i dramaturginja na predstavi “Kamen na cesti”. Ulaz je slobodan!

The Rip
film inspiriran akcijom iz 2016.

Pravi policajci tuže Matta Damona i Bena Afflecka zbog novog kriminalističkog trilera 'The Rip'

Policajci Jason Smith i Jonathan Santana podnijeli su saveznu tužbu protiv produkcijske kuće Artists Equity, koju su osnovali Damon i Affleck, kao i protiv koproducenta Falco Pictures. U tužbi navode da, premda njihova imena nisu izravno korištena, likovi iz filma sadrže dovoljno specifičnih detalja da ih javnost bez poteškoća poveže sa stvarnim osobama koje su vodile istragu

"Braća po oružju"
45
EKSKLUZIVNO NA VEČERNJEM

Pogledajte još večeras do ponoći film o kojem svi govore: Ovo je priča o Srbima koji su stali na branik Hrvatske

Dugoočekivani dokumentarni film “Braća po oružju” sada je ekskluzivno dostupan na portalu Večernjeg lista te YouTube kanalu. Film donosi potresne i do sada uglavnom neispričane priče o hrvatskim braniteljima srpske nacionalnosti, ljudima koji su se u najtežim vremenima našli u nezamislivom rascjepu, no ni trenutka nisu dvojili o tome koja je njihova domovina

