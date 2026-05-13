Gdje je Melania? Amerikanci sve više primjećuju jedan neobičan detalj

Dok se bivše prve dame Sjedinjenih Američkih Država uglavnom redovito pojavljivale uz svoje supruge tijekom službenih državnih posjeta, aktualna prva dama Melania Trump sve se rjeđe može vidjeti u takvim prigodama, što je posljednjih mjeseci izazvalo brojne komentare u američkim medijima i političkim krugovima. Primjerice, Laura Bush pratila je tadašnjeg predsjednika Georgea W. Busha na oba njegova službena odlazna državna posjeta, Poljskoj 2001. godine i Ujedinjenom Kraljevstvu 2003. godine, čime je ostvarila stopostotnu prisutnost na takvim događanjima.

Ni Jill Biden nije mnogo zaostajala. Tijekom mandata Joea Bidena propustila je samo jedno službeno putovanje, posjet Vijetnamu u rujnu 2023. godine, i to zato što je bila pozitivna na koronavirus. Michelle Obama, supruga bivšeg predsjednika Baracka Obame, tijekom osam godina mandata propustila je tri od ukupno šest službenih državnih posjeta. Nije sudjelovala na putovanjima u Kinu 2009. godine, Japan u travnju 2014. te ponovno Kinu iste godine, što znači da je prisustvovala polovici takvih događanja.

Prema pisanju američkih medija, Melania Trump trenutačno je na znatno nižoj razini prisutnosti od svojih prethodnica, a ako se taj trend nastavi do kraja drugog mandata Donalda Trumpa, mogla bi imati najmanji postotak sudjelovanja među modernim prvim damama SAD-a. Da se njezina odsutnost sve više primjećuje pokazala je i nedavna situacija na Fox Newsu. Tijekom prijenosa dolaska američkog predsjednika u Peking, voditelj Brian Kilmeade pogrešno je pomislio da iz Air Force Onea izlazi Melania Trump te je gledateljima rekao: „Prva dama upravo silazi niz stepenice kako bi dočekala predsjednika. ”Njegova kolegica Ainsley Earhardt ubrzo ga je ispravila i pojasnila da se zapravo radi o Lari Trump, njihovoj kolegici i članici Trumpove obitelji. Nakon toga Kilmeade je tišim tonom prokomentirao: „To je vjerojatno zanimljivo za nju.”