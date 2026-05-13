Kako Hrvati dolaze do nekretnina: Čak 60 do 70 posto stanova u Hrvatskoj kupuje se bez stambenog kredita

Hrvati danas mogu dobiti jeftiniji stambeni kredit nego Nijemci ili Austrijanci, ali si istodobno sve teže mogu priuštiti stan. Taj paradoks najbolje opisuje stanje domaćeg tržišta nekretnina: kamate su među najnižima u europodručju, dok su cijene kvadrata posljednjih godina rasle brže od plaća. Hrvatska se zato danas ubraja među zemlje najpogođenije krizom priuštivosti stanovanja u Europskoj uniji. Prema podacima HNB-a i Europske središnje banke, kamatne stope na nove stambene kredite u ožujku ponovno su pale ispod tri posto, na 2,99 posto, navodi ekonomski analitičar Ivica Brkljača u svojim Makropogledima. "Hrvatska danas ima sedmu najnižu kamatnu stopu na nove stambene kredite u europodručju – nižu nego Njemačka, Austrija ili Italija, što je do prije nekoliko godina bilo gotovo nezamislivo", ističe Brkljača.