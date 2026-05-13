Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ANALIZA

Kako Hrvati dolaze do nekretnina: Čak 60 do 70 posto stanova u Hrvatskoj kupuje se bez stambenog kredita

VL
Autor
Edita Vlahović Žuvela/Poslovni dnevnik
13.05.2026.
u 15:43

Koliko je problem ozbiljan pokazuje i najnovije izvješće Europske mreže za praćenje prostornog razvoja ESPON. Hrvatska se prema toj analizi ubraja među europske države najpogođenije krizom priuštivosti stanovanja

Hrvati danas mogu dobiti jeftiniji stambeni kredit nego Nijemci ili Austrijanci, ali si istodobno sve teže mogu priuštiti stan. Taj paradoks najbolje opisuje stanje domaćeg tržišta nekretnina: kamate su među najnižima u europodručju, dok su cijene kvadrata posljednjih godina rasle brže od plaća. Hrvatska se zato danas ubraja među zemlje najpogođenije krizom priuštivosti stanovanja u Europskoj uniji. Prema podacima HNB-a i Europske središnje banke, kamatne stope na nove stambene kredite u ožujku ponovno su pale ispod tri posto, na 2,99 posto, navodi ekonomski analitičar Ivica Brkljača u svojim Makropogledima. "Hrvatska danas ima sedmu najnižu kamatnu stopu na nove stambene kredite u europodručju – nižu nego Njemačka, Austrija ili Italija, što je do prije nekoliko godina bilo gotovo nezamislivo", ističe Brkljača.

Ključne riječi
inflacija cijene stanovanje stambeni kredit

Komentara 2

Pogledaj Sve
NA
NANO
16:34 13.05.2026.

Kratko i jasno, priće da smo siromašni ove činjenice negiraju tu tezu. Švicarci su"bogati" a samo 40% Švicaraca ima vlastitu nekretninu, dok oko 90% Hrvata ima vlastitu nekretninu.

SE
serafin002
15:54 13.05.2026.

Više od 70 % Nijemnaca nema ni stan ni kuću jer ne žele biti usidreni i vezani za jedno mjesto, već im je važnija mobilnost zbog boljih radnih mjesta i uvjeta života.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!