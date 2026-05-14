Trump: Ti si vrhunski vođa, čast mi je biti vaš prijatelj; Xi: Ako se ovo ne riješi dobro, mogli bi se sukobiti

Kineski predsjednik Xi Jinping primio je u četvrtak američkog predsjednika Donalda Trumpa u Pekingu uz službenu vojnu ceremoniju dobrodošlice, dok dvije sile nastoje stabilizirati odnose nakon višemjesečnih trgovinskih napetosti. Televizijske snimke prikazale su dvojicu čelnika kako se srdačno rukuju ispred Velike dvorane naroda u središtu kineske prijestolnice, nakon čega su pozdravili članove izaslanstava i prošli pokraj počasnog vojnog postroja.

Trump je pritom pozdravio djecu koja su mahala američkim zastavicama i nosila cvijeće. Sastanku će prisustvovati i vodeći poslovni ljudi, među njima izvršni direktor Applea Tim Cook i osnivač Tesle Elon Musk, kao i američki ministar financija Scott Bessent te državni tajnik Marco Rubio. Trump i Xi posljednji su se put sastali krajem listopada uoči samita Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC) u Južnoj Koreji, kada su dogovorili privremeno smirivanje carinskog spora između dviju zemalja.

Očekuje se da će trgovinski odnosi biti jedna od glavnih tema razgovora u Pekingu, uz kineske kritike američke potpore Tajvanu te američku zabrinutost zbog kineskih odnosa s Iranom. Neposredno prije početka sastanka kineska državna novinska agencija Xinhua pozvala je na stabilne odnose između Pekinga i Washingtona, ocijenivši da su odnosi dviju najvećih svjetskih ekonomija "prevažni da bi propali".

Trump je uvodnom govoru kazao da mu je 'čast' danas se sastati s Xijem. - Slagali smo se, kada je bilo poteškoća, riješili smo ih. Zvao bih vas, a vi biste zvali mene. Ljudi ne znaju, kad god bismo imali problem, riješili bismo ga vrlo brzo. Kažem svima, vi ste sjajan vođa kazao je Trump. Američki predsjednik rekao je da je na ovo putovanje doveo 'najbolje [poslovne lidere] na svijetu. Samo su vam danas ovdje vrhunski ljudi koji će vam odati počast - kazao je.

Trump dodaje da su neki ljudi ovo nazvali 'najvećim summitom ikad' i da se 'jako raduje' njihovim razgovorima. - Čast mi je biti s vama, čast mi je biti vaš prijatelj - izjavio je Trump dodajući da će odnosi SAD-a i Kine biti 'bolji nego ikad prije'.

Predsjednik Xi upozorio je na mogućnost 'sukoba' sa SAD-om oko Tajvana, izvještavaju kineski državni mediji, a vođa ga je navodno nazvao 'najvažnijim pitanjem u odnosima Kine i SAD-a'. - Ako se dobro riješi, bilateralni odnosi mogu ostati općenito stabilni. Ako se ne riješi pravilno, dvije zemlje mogle bi se sudariti ili čak doći u sukob, što bi cijeli odnos Kine i SAD-a dovelo u vrlo opasnu situaciju - rekao je Xi, prema državnim medijima. Dodaje da je neovisnost Tajvana 'fundamentalno nespojiva' s mirom u Tajvanskom tjesnacu. A mir u tjesnacu je 'najveća zajednička osnova između Kine i Sjedinjenih Država' kaže, prenosi BBC.