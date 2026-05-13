Dron postaje jurišni zrakoplov

Po prvi put snimljeno kako ukrajinski dron kamikaza lansira rakete na vojsku na tlu

Autor
Danijel Prerad
13.05.2026.
u 19:00

Ruski Telegram kanali objavili su, a ukrajinski prenijeli, video snimku koja pokazuje ukrajinski dron FP-2 kako lansira nenavođene rakete na mobilnu jedinicu protuzračne obrane na okupiranom Krimu. Ruski vojni blogeri pišu kako je i ranije bilo dojava o lansiranju raketa zrak-zemlja s dronova kamikaza, no kako je ovo prva snimka koja to dokazuje. Dodaju Rusi i kako raketa nije pogodila cilj, a dron kamikaza FP-2, koji je jedan od najpoznatijih i najefikasnijih u ukrajinskom arsenalu, je naknadno srušen. 

Video su objavili mnogi kanali i OSINT analitičari, a autentičnost je, neizravno, potvrdio i Denys Shtilerman, suosnivač tvrtke Fire Point, ukrajinskog proizvođača dronova i projektila, koja proizvodi i dron FP-2. „I mi to možemo“, napisao je Shtilerman komentirajući video s Krima.

Ključne riječi
dronovi Ukrajina

NATO's Secretary General Rutte speaks at the Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute
Vizija za jaču Europu: Glavni tajnik predstavio 'NATO 3.0' pa pohvalio Trumpa

Naglasio je kako savez mora dodatno povećati vojne kapacitete, proizvodnju oružja i obrambenu potrošnju uoči ovogodišnjeg NATO summita u Ankari. Objašnjavajući koncept “NATO-a 3.0”, Rutte je rekao da bi SAD i dalje ostao ključni oslonac saveza kroz nuklearnu i konvencionalnu vojnu moć, dok bi europske članice morale preuzeti veću odgovornost za klasičnu obranu kontinenta.

PROMJENA RETORIKE

Žestoki kritičar režima u Putinovim riječima vidi želju za krajem rata: 'Jeste li vidjeli kako je nazvao Zelenskog?'

Ruski predsjednik Vladimir Putin posljednjih je dana primjetno ublažio retoriku prema Volodimiru Zelenskom. Pozornost je posebno izazvalo to što je nakon parade 9. svibnja ukrajinskog predsjednika prvi put od početka invazije nazvao “gospodinom Zelenskim”, što brojni analitičari i kritičari Kremlja, uključujući Mihaila Hodorkovskog, vide kao mogući signal da Moskva i Kijev ozbiljnije razmatraju pregovore o primirju i nastavku mirovnih razgovora.

