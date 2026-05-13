Po prvi put snimljeno kako ukrajinski dron kamikaza lansira rakete na vojsku na tlu

Ruski Telegram kanali objavili su, a ukrajinski prenijeli, video snimku koja pokazuje ukrajinski dron FP-2 kako lansira nenavođene rakete na mobilnu jedinicu protuzračne obrane na okupiranom Krimu. Ruski vojni blogeri pišu kako je i ranije bilo dojava o lansiranju raketa zrak-zemlja s dronova kamikaza, no kako je ovo prva snimka koja to dokazuje. Dodaju Rusi i kako raketa nije pogodila cilj, a dron kamikaza FP-2, koji je jedan od najpoznatijih i najefikasnijih u ukrajinskom arsenalu, je naknadno srušen.



Video su objavili mnogi kanali i OSINT analitičari, a autentičnost je, neizravno, potvrdio i Denys Shtilerman, suosnivač tvrtke Fire Point, ukrajinskog proizvođača dronova i projektila, koja proizvodi i dron FP-2. „I mi to možemo“, napisao je Shtilerman komentirajući video s Krima.