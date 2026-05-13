Milijarder, anti-woke ratnik i trumpist osvojio Ohio i cilja na Bijelu kuću

Vivek je također vrlo dobra osoba koja istinski voli našu zemlju, bit će ODLIČAN guverner Ohija, nikada vas neće iznevjeriti i ima moju POTPUNU i potpunu podršku! Tim je riječima američki predsjednik Donald Trump podržao kandidaturu Viveka Ramaswamyja za guvernera Ohija. Bilo je to krajem veljače prošle godine. Samo nekoliko mjeseci prije, pred predsjedničke izbore 2024., Ramaswamy je maštao o useljenju u Bijelu kuću i odlučio se uključiti u predsjedničku utrku.



No nakon što je završio četvrti na stranačkim izborima, povukao se i podržao Trumpa. “Dobro poznajem Viveka, natjecao sam se protiv njega i on je nešto POSEBNO. Mlad je, snažan i pametan!” nije štedio Trump s pohvalama 40-godišnjem biznismenu. Podržao ga je i Elon Musk. Na republikanskim predizborima prije tjedan dana Ramaswamy je pobijedio Caseya Putscha s više od 82 posto glasova, pa ako u studenom bude izabran, postat će prvi guverner Ohija indijsko-američkog podrijetla. No ne odustaje od onog sna o Bijeloj kući, pa se našao među nekoliko najizglednijih republikanskih kandidata. Ramaswamy se na nacionalnoj političkoj sceni pojavio 2023. kao najmlađi predsjednički kandidat na republikanskim predizborima održanima 2024. godine. Uočili su ga jer je vješto koristio društven mreže. Odličan je govornik i zna biti izravan, pa i pomalo drzak kad govori o političkim protivnicima. Za financiranje kampanje koristi i svoj novac, ne samo stranački. No nekima u republikanskim konzervativnim redovima smeta njegovo podrijetlo. Gostujući u Ramaswamyjevu podcastu “The Truth Podcast” 2023., kada je još slovio kao predsjednički kandidat, konzervativna komentatorica Ann Coulter izazvala je bijes gledatelja svojim uvredljivim komentarima, uključujući i onaj da neće glasati za Ramaswamyja zbog njegove etničke pripadnosti jer je on dijete indijskih imigranata.