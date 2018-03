'Odgovorni su Komadina i Ostojić. Zbog slabog Bernardića, iz sjene vode stranku'

Najžešći kritičar Davora Bernardica, ali i cijelog vodstva stranke, Mirando Mrsić više nije član SDP-a. Razgovarali smo zašto je tomu tako, a otkriva i svoje daljnje planove.

Izbačeni ste nakon 20 godina iz stranke i izgleda da vam je presudio jedan glas. Što vam to govori?

Iznimno mi je žao što je vodstvo SDP-a time javno pokazalo da stranku ne vodi na demokratski, već na autokratski način. Nisu poduzeli ništa da promijene ono zbog čega se prigovaralo u vrijeme Zorana Milanovića. Iz stranke se isključuje bez ikakvog obrazloženja, samo zato što se obavlja svoj posao i zastupaju one vrijednosti zapisane programu SDP-a. Kao stranka smo izgubili ideale, i postali smo pragmatici koji su se uklopili u postojeći mainstream, zaboravaljujući pri tome probleme s kojima se svakodnevno susreću naši građani. Upravo je to razlog zašto smo izgubili njihovo povjerenje. Svojom odlukom o mom isključenju vodstvo SDP-a je jasno poslalo poruku da im nije stalo ni do stavova sindikata i civilnog sektora.

Da se Bernardić usudio staviti vaše izbacivanje na tajno glasanje kao u slučaju Linić, mislite li da biste još uvijek bili u SDP-u?

U strahu su velike oči, a predsjednik stranke ima jako velik strah od toga da čuje što članice i članovi misle. Smatram da članovi imaju pravo izreći svoj stav a da zbog toga ne budu osuđivani. Na žalost, u SDP-u nije tako.

Kako komentirate činjenicu da vam je skloniji bio Glavni odbor nego članovi Predsjedništva SDP-a u kojem baš nitko nije bio protiv vašeg izbacivanja?

To je pitanje za članove Predsjedništva koji zapravo čuvaju svoje pozicije u stranci, a ne interes stranke. Postoji nekoliko ljudi u Glavnom odboru koji su još uvijek dovoljno hrabri da javnim iznošenjem svog mišljenja budu spremni ugroziti svoju budućnost u stranci.

Kome ste najviše smetali u vodstvu?

Tutorima predsjednika stranke Zlatku Komadini i Rajku Ostojiću, koji su Bernardića doveli na čelo SDP-a. Odgovornost za stanje u SDP-u je više na njima nego na predsjedniku stranke, jer slab i loš predsjednik stranke njima daje na važnosti da vode stranku iz sjene. Na žalost, svi skupa gurnuli su SDP na rub ponora. A očito sam smetao i onima koji ne smatraju da bi se SDP trebao okrenuti radnicima, već poslodavcima.

Koja su vaša predviđanja za SDP? Zadnje istraživanje pokazalo je da stranka još pada, a da je najpopularniji političar među biračima SDP-a Ivan Vilibor Sinčić pa Mrak-Taritaš?

Bez jasnih politika koje građane i njihove potrebe i probleme stavljaju u pravi plan SDP će biti daleko od vlasti. Birači nam jasno već mjesecima pokazuju da u nama ne vide rješenje za njihove probleme i na to mjesecima upozoravam. Zadnje istraživanje potvrđuje ono što govorim mjesecima – vođa Živog zida, stranke koja nije ponudila ni jedno rješenje za probleme, ali je glasna u komuniciranju problema građana, popularniji je od predsjednika SDP-a.

Kaže Komadina da ste sami sebe izbacili. Zbog čega ste u posljednjih godinu dana uporno kritizirali aktualnog šefa i vodstvo?

Komadinine floskule kojima se pokušava opravdati moje isključivanje. Zastupao sam socijaldemokratske politike i nisam bio ja taj koji je donio odluku, a takav je stav zapravo bježanje od odgovornosti za odluke u kojima sudjeluješ. Ako sam nekome smetao, onda je red da to tako javno kaže. Ali to mogu samo odvažni ljudi i oni koji imaju argumente. U mom slučaju nije bilo ni odvažnih ljudi ni argumenata.

Što sad? Imate mandat u Saboru, ali i Udrugu Fokus. Razmišljate li o novoj stranci?

Nisam od onih koji odustaju. Imam volju, snagu i viziju. Saborski sam zastupnik, moja je obaveza da predlažem zakone i rješenja za probleme građana. Moja je stranka SDP, bez obzira na to što trenutačno nisam član. Uvjeren sam da će loši rezultati rada i postupaka ovog vodstva SDP-a doći na naplatu.

Bili ste jedan od najaktivnijih SDP-ovih zastupnika kad je riječ o pisanju zakona. Jedan vam je i presudio. Što se može od vas očekivati u budućem zastupničkom radu?

Presudio mi je baš onaj koji je srž postojanja SDP-a, zaštita radnika. Da, više od 10 zakonskih prijedloga sam pisao. U rujnu nas je predsjednik stranke prozivao da Klub zastupnika ništa ne radi, a danas izbacuje iz stranke zbog predloženog zakona. Motivacije imam, ljudi me svakodnevno zovu i nude pomoć, žele promjenu, žele drugačije politike i zajedno s njima radit ću na novim prijedlozima i rješenjima. Od svojih socijaldemokratskih principa nikada neću odustati.

Stranka je odabrala i novog političkog tajnika Davorka Vidovića i novog glavnog tajnika Nikšu Vukasa. Kako komentirate nova kadrovska rješenja?

Biti glavni tajnik najveće oporbene stranke velika je odgovornost i izazov, pogotovo uz stanje stranke kakvo je danas. Nikši Vukasu želim da uspije. Davorko Vidović je konačno postao glavni ideolog stranke, što je godinama želio, ali nije uspijevao. Teško je naslijediti na tom mjestu Tončija Vujića, a pogotovu kada vam je poslodavac Hrvatska gospodarska komora koju vodi HDZ. Nisam siguran koliko će se SDP moći othrvati uvjerenjima koja Davorko Vidović sigurno dijeli kao zaposlenik HGK jer, da nije tako, ne bi ni radio u HGK. Evo, već se vidi utjecaj kroz stavove koje su članovi Predsjedništva iznijeli o mom prijedlogu Zakona o doprinosima jer im je zasmetao prijedlog kažnjavanja poslodavaca.