UDARALA GA RUKAMA I NOGAMA

Zagrebačka policija oglasila se o djevojci koja je tukla Filipinca

Policajci, policija
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
13.05.2026.
u 17:52

Zagrebačka policija jučer je u večernjim satima uhitila 21-godišnjakinju koju povezuju s ovim događajem

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjakinjom koju sumnjiče za kazneno djelo nasilničkog ponašanja na štetu 37-godišnjeg državljanina Filipina koji je u Hrvatskoj boravio kao turist.

Prema navodima policije, incident se dogodio u subotu 2. svibnja oko 4 sata ujutro na raskrižju Ilice i Tomićeve u Zagrebu. Osumnjičena je, kako navode iz policije, verbalno i fizički napala 37-godišnjaka te ga udarala rukama i nogama po glavi i tijelu. Time ga je, nasiljem i iživljavanjem na javnom mjestu, dovela u ponižavajući položaj.

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke operativnim su radom u večernjim satima 12. svibnja uhitili 21-godišnjakinju koju povezuju s ovim događajem. Nakon uhićenja privedena je u službene prostorije radi provođenja kriminalističkog istraživanja. Po završetku istrage osumnjičena je, uz kaznenu prijavu, predana pritvorskom nadzorniku.
Avatar Heisenberg
Heisenberg
18:20 13.05.2026.

Čim sam vidio video ovdje sam ustvrdio da je riječ o pijanoj droci. Dobio sam karton, a evo istina izašla na vidjelo.

PO
Polarus
18:06 13.05.2026.

umišljenu Teicu za primjer ostaloj umišljenoj balavurdiji koja misli da može raditi što hoće poslati na duže hlađenje... pa me zanima kako će u Požegi trenirati svoj bahatluk nad ostalim zatvorenicama..

PO
Porta
18:53 13.05.2026.

Pokušao je opljačkati djevojku a ona se branila.Sve ostalo je komunistička propaganda.

