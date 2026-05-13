Zagrebačka policija oglasila se o djevojci koja je tukla Filipinca

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjakinjom koju sumnjiče za kazneno djelo nasilničkog ponašanja na štetu 37-godišnjeg državljanina Filipina koji je u Hrvatskoj boravio kao turist.

Prema navodima policije, incident se dogodio u subotu 2. svibnja oko 4 sata ujutro na raskrižju Ilice i Tomićeve u Zagrebu. Osumnjičena je, kako navode iz policije, verbalno i fizički napala 37-godišnjaka te ga udarala rukama i nogama po glavi i tijelu. Time ga je, nasiljem i iživljavanjem na javnom mjestu, dovela u ponižavajući položaj.

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke operativnim su radom u večernjim satima 12. svibnja uhitili 21-godišnjakinju koju povezuju s ovim događajem. Nakon uhićenja privedena je u službene prostorije radi provođenja kriminalističkog istraživanja. Po završetku istrage osumnjičena je, uz kaznenu prijavu, predana pritvorskom nadzorniku.